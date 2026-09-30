Seis meses de prisión preventiva fueron dictados contra Frey R. Y. P. (24), investigado por la presunta comisión del delito de feminicidio en agravio de su conviviente Mayeli Y. A. S. (21), en la provincia de Satipo.

Según las investigaciones del Ministerio Público, el hecho ocurrió la tarde del 25 de septiembre, en una habitación ubicada en el centro poblado San Juan de Kamunashari, donde la pareja realizaba labores relacionadas con el cultivo de kion.

De acuerdo con la imputación fiscal, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando la joven habría reclamado a su conviviente por una presunta infidelidad. La discusión habría escalado hasta una agresión física y, posteriormente, el investigado habría tomado una escopeta artesanal con la que presuntamente disparó contra la mujer, provocándole una herida mortal.

Tras el ataque, el joven habría abandonado el lugar. Al día siguiente, el propietario del terreno acudió al inmueble para coordinar un traslado y encontró el cuerpo sin vida de la joven, por lo que comunicó el hecho a las autoridades.

Durante las diligencias realizadas en la zona, el investigado fue ubicado y detenido por los agentes policiales.

Investigado permanece recluido

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo sustentó ante el juzgado los elementos de convicción que vincularían al investigado con la muerte de la joven.

La fiscal provincial Ida Romero Anchiraico, junto al fiscal adjunto provincial Felipe Efraín Ochoa Altamirano, participó en la audiencia en la que se solicitó la medida coercitiva.

Tras evaluar el requerimiento, el órgano jurisdiccional dictó seis meses de prisión preventiva. Frey R. Y. P. permanece recluido en el Establecimiento Penitenciario de Río Negro mientras continúan las investigaciones por el presunto feminicidio.