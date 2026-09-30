Un perjuicio económico de S/269 mil 835 fue detectado por la Contraloría General de la República en la Municipalidad Provincial de Junín, debido al desembolso de un adelanto para un mantenimiento vial que finalmente no fue ejecutado.

Según el Informe de Control Específico N.° 016-2026-2-0413-SCE, los hechos ocurrieron entre el 15 de septiembre de 2022 y el 13 de marzo de 2024. Durante ese periodo, la municipalidad aprobó el expediente técnico y otorgó la buena pro para el mantenimiento del camino vecinal San Cristóbal–Hda. Rucuscocha–Shalacancha–Rucubamba, por un monto de S/899 mil 450.

La Contraloría señaló que el procedimiento contractual se inició sin contar previamente con la conformidad ambiental requerida y pese a que había vencido el plazo de financiamiento otorgado por Provías Descentralizado.

Adelanto no fue recuperado

El órgano de control también identificó que la municipalidad entregó al contratista un adelanto equivalente al 30 % del monto contratado, pese a que no se habían cumplido condiciones necesarias para iniciar los trabajos, entre ellas la entrega del terreno.

Asimismo, se habría contratado a un supervisor sin verificar que cumpliera con los requisitos técnicos mínimos necesarios para garantizar la viabilidad del proyecto.

Otro de los problemas advertidos fue la falta de acciones oportunas por parte de las administraciones municipales involucradas. Al no resolverse el contrato ni ejecutarse la garantía de fiel cumplimiento dentro del plazo correspondiente, la carta fianza perdió vigencia y la entidad quedó impedida de recuperar los recursos entregados.

Ante estos hechos, la Contraloría notificó el informe al actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Junín para que se adopten las acciones administrativas correspondientes y se determinen las responsabilidades de los funcionarios y servidores involucrados.

Además, el documento será remitido a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que evalúe el inicio de las acciones legales que correspondan.