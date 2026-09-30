Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, volvió a pronunciarse sobre la familia del futbolista y compartió nuevos detalles acerca del embarazo de Ana Paula Consorte. Durante una entrevista con el programa ‘Desvelados’, la progenitora del delantero habló sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia.

En el diálogo, Doña Peta reveló que Ana Paula Consorte tendría alrededor de seis meses de embarazo y dejó entrever que el bebé que espera junto a Paolo Guerrero sería una niña. “ Seis meses creo que tiene ”, comentó.

“ Es una bendición de Dios que me ha mandado tener. Yo he tenido más que cuatro hijos hombres, 22 nietos voy a tener en total ”, agregó.

En otro momento de la entrevista, Doña Peta fue consultada sobre una posible boda entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Al preguntarle si le gustaría ver a la pareja casada, la madre del futbolista señaló que esa decisión corresponde únicamente a ambos.

“Bueno, eso sí. No sé. No, no. Yo no, yo ahí no me meto. Esos son problemas de ellos. Ya no que cada uno”, sostuvo inicialmente.

La conversación continuó y Doña Peta volvió a ser consultada sobre una eventual boda de su hijo. La madre del ‘Depredador’ dejó en claro que no tendría ningún inconveniente si Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte decidieran casarse.

“El que se quiere casar, se casa, no hay problema”, expresó Doña Peta, quien dejó claro que no pretende intervenir en una decisión que, según señaló, depende únicamente de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte.