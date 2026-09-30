Tras un comunicado de Jefferson Farfán sobre el cambio del magistrado encargado de la audiencia por la revocatoria de pena contra Magaly Medina, a raíz de la demanda que interpuso contra la periodista, ella respondió en su programa. Durante su pronunciamiento, Medina afirmó que el objetivo de ‘la Foquita’ sería lograr que sea enviada a prisión.

El exdelantero de la selección peruana informó públicamente sobre el cambio registrado en el 32.° Juzgado Unipersonal de Lima, órgano encargado de la audiencia de revocatoria de pena contra Magaly Medina, en la que se evalúa modificar la sanción de servicios comunitarios por una pena de prisión.

“ Esto significa que ahora el nuevo juez, quien no conoce el expediente, el que tendrá que convocar a una nueva audiencia de revocatoria de la pena, para que escuche a ambas partes y emita una resolución sobre la variación de la condena ”, indica una parte del comunicado de la ‘Foquita’.

Comunicado de Jefferson Farfán sobre el cambio de magistrado en el caso que sigue contra Magaly Medina. ( Redes sociales de Jefferson Farfán)

Luego de conocer la publicación de Jefferson Farfán, Magaly Medina aseguró que el exfutbolista tiene una obsesión con que ‘la manden a la cárcel’: “ Él anda pidiendo que me revoquen la pena de libertad condicional por una pena efectiva ”, sostuvo la periodista.

“ Me parece tan indignante que un jugador de futbol, que no está contento que una jueza de ejecución siguió sus pedidos al pie de la letra: Me mandó a hacer servicio comunitario, me obligó a pagar casi al cash 350 mil soles ”, agregó.

Por otro lado, Magaly Medina indicó que interpuso una demanda de amparo ante el 9.° Juzgado Constitucional, pues considera que el proceso judicial iniciado por Jefferson Farfán vulneró su derecho al debido proceso. La solicitud todavía se encuentra pendiente de resolución. “No voy a parar hasta ir al Tribunal Constitucional”, sostuvo la conductora.