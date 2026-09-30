Recientemente, un nuevo incidente afectó un bien de uso público en Cusco. El vehículo pesado de placa BLD-764, de propiedad de Villa Express S.A.C., colisionó contra un paradero ubicado a la altura del óvalo Brasil de la Vía Expresa.

El fuerte impacto provocó la caída de la estructura metálica del paradero, además de ocasionar daños en las luminarias y en el panel solar que abastecía de energía al lugar, dejándolo inoperativo.

Este accionar fue grabado por las cámaras de vídeovigilancia de la zona, lo lamentable es que el chofer de la unidad, lejos de parar su marcha para evaluar los daños, emprendió fuga.

QUEDÓ REGISTRADO

Ante este hecho, desde el Plan Copesco del Gobierno Regional Cusco iniciaron las diligencias correspondientes a fin de determinar responsabilidades y solicitar que el protagonista del accidente asuma la reparación de los daños ocasionados y la restitución del bien público a su estado original.

Cabe precisar que el límite máximo de velocidad permitido en la Vía Expresa es de 50 kilómetros por hora en las vías centrales y 40 kilómetros por hora en las vías auxiliares.

Estas disposiciones deben ser respetadas por todos los conductores para reducir los riesgos de accidentes y contribuir a salvaguardar la vida e integridad de las personas.

En ese sentido, el Gobierno Regional Cusco exhorta a los conductores y a la ciudadanía en general a actuar con responsabilidad y respetar las normas de tránsito. La seguridad vial requiere del compromiso y la corresponsabilidad de todos los usuarios de la vía.

Asimismo, los daños ocasionados a la infraestructura y al patrimonio público deben ser asumidos por los responsables de los accidentes, conforme a ley", citó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.