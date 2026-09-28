Cusco: tres presuntos casos de violación sexual en colegios son investigados por la UGEL.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cusco mantiene investigaciones administrativas por tres presuntos casos de violación sexual reportados al interior de instituciones educativas. Según el reporte de RPP, la Gerencia Regional de Educación solicitó información sobre el avance de estos procedimientos y las acciones adoptadas ante cada denuncia.

El gerente regional de Educación, Heraclio Valencia, señaló que la información se maneja con reserva debido a que los expedientes involucran a menores de edad y podrían permitir identificar a los estudiantes o a los colegios.

“Estos son hechos absolutamente todavía con mucha prudencia en el orden interno. Nosotros alegremente no podemos ventilar porque aquí de por medio inmediatamente salta a la vista el nombre de la institución educativa, el nombre de muchos menores. Nosotros tenemos el sumo cuidado”, indicó.





Casos

Uno de los expedientes corresponde a un hecho ocurrido en 2024 en la Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega, donde un estudiante de 14 años habría sido agredido sexualmente dentro del plantel. La UGEL inició un procedimiento administrativo contra cuatro docentes por presuntamente no haber garantizado el cuidado del menor.

El segundo caso corresponde a un estudiante de ocho años de una institución educativa particular. Según la información reportada, el menor habría sido víctima de abuso sexual por parte de adolescentes del mismo colegio en 2024, pero su familia presentó la denuncia recién en 2026.

Sobre el tercer expediente no se brindaron mayores detalles. Las autoridades indicaron que la investigación continúa y que se mantiene la reserva para proteger la identidad de los menores involucrados.

El Ministerio Público y el Poder Judicial realizan las diligencias que corresponden, mientras la UGEL Cusco efectúa el seguimiento de los procedimientos administrativos. La Gerencia Regional de Educación pidió información para determinar el estado de los expedientes y las acciones desarrolladas en cada caso.

Valencia también informó que se aplican los protocolos de atención inmediata establecidos para este tipo de denuncias. Asimismo, se solicitó documentación para esclarecer la demora registrada en algunos procesos administrativos que llevan más de un año en trámite.