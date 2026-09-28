Un vehículo sufrió un aparatoso despiste y volcadura en la carretera Mariscal Cáceres–Quichuas, en la vía Huancayo-Ayacucho, terminando en las aguas del río Mantaro.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde del domingo. Según las primeras informaciones, la unidad habría perdido el control en uno de los tramos de esta peligrosa carretera y terminó cayendo por una pendiente de aproximadamente 100 metros hasta llegar al río.

Tras el impacto, los ocupantes lograron salir por sus propios medios y pidieron auxilio. Al advertir la emergencia, pobladores y transportistas que circulaban por la zona acudieron rápidamente al lugar y se organizaron para ayudar a las personas que permanecían atrapadas en el vehículo.

Pobladores acudieron al rescate

Los ciudadanos arriesgaron su integridad para llegar hasta la unidad siniestrada y auxiliar a los pasajeros. La intervención permitió ponerlos a salvo antes de la llegada de las autoridades.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el número total de personas que viajaban en el vehículo ni si alguno de los pasajeros resultó con lesiones de consideración. Las circunstancias exactas del accidente también son materia de investigación.

El hecho vuelve a generar preocupación por las condiciones de seguridad de este tramo de la carretera Mariscal Cáceres–Quichuas, donde los conductores deben afrontar sectores de alta peligrosidad y pendientes pronunciadas.