La generación Z, integrada por personas nacidas entre 1997 y 2012, ganará mayor peso en el consumo de América Latina durante los próximos años. Su gasto en la región aumentaría en US$192 mil millones entre 2024 y 2030, según una estimación de Americas Market Intelligence (AMI).

Este crecimiento ocurre mientras cambian también los canales utilizados para decidir una compra. AMI señala que siete de cada diez jóvenes de la generación Z en América Latina investigan un producto en línea antes de adquirirlo.

Redes sociales, buscadores, opiniones de otros consumidores y, cada vez más, herramientas de inteligencia artificial forman parte de ese recorrido.

Inteligencia artificial gana espacio en las compras de la Gen Z

La IA comienza a intervenir directamente en la búsqueda y evaluación de productos. De acuerdo con AMI, el 62% de la generación Z en América Latina utiliza activamente inteligencia artificial.

El informe State of the Consumer 2026 de McKinsey encontró, además, que el 28% de los consumidores Gen Z consultados utiliza herramientas de IA generativa para comprar.

Las redes sociales mantienen también un papel relevante: el 34% de los consumidores de esta generación consultados por McKinsey considera que estas plataformas influyen en sus decisiones de compra.

La tendencia hacia los asistentes de IA no se limita a los consumidores más jóvenes. El estudio Kantar Marketing Trends 2026 reporta que el 24% de los usuarios de inteligencia artificial utiliza asistentes de compra basados en esta tecnología y que el 74% de quienes emplean asistentes de IA busca regularmente recomendaciones generadas por estas herramientas.

¿Qué cambia para las empresas?

El nuevo comportamiento implica que parte de la evaluación de un producto puede realizarse antes de que el consumidor llegue directamente a la página web, tienda física o plataforma de comercio electrónico de una empresa.

“Puede descubrir un producto en redes sociales, buscar información adicional, revisar experiencias de otros usuarios y apoyarse en inteligencia artificial antes de decidir”, señala Willard Manrique, CEO del Grupo Crosland y especialista en Dirección Comercial.

Para Manrique, este escenario obliga a las empresas a mantener información clara y consistente sobre sus productos en los diferentes canales digitales utilizados durante el proceso de compra.

El crecimiento del poder de consumo de la generación Z coincide así con una transformación de la búsqueda digital: las empresas ya no solo compiten por el lugar donde se descubre un producto, sino también por la información que los consumidores encuentran cuando comparan alternativas antes de comprar.