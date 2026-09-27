Ante un sismo, corte de energía u otra situación de emergencia, el celular puede convertirse en una herramienta importante para comunicarse con familiares, consultar información oficial o pedir ayuda.

Por ello, además de los artículos tradicionales de una mochila de emergencia, como agua, alimentos no perecibles y un botiquín, es posible incluir accesorios que permitan proteger el teléfono y contar con alternativas para mantenerlo cargado.

Alfredo Vento, gerente de Terminales de Entel, comparte cinco elementos que pueden incorporarse a la mochila de emergencia.

1. Power bank o batería portátil

Una batería portátil permite disponer de energía adicional cuando no existe acceso inmediato a electricidad.

Para que resulte útil durante una emergencia, debe mantenerse cargada y revisarse periódicamente para comprobar que conserva su capacidad y funciona correctamente.

También es recomendable verificar que los cables y conectores sean compatibles con los celulares que utiliza la familia.

2. Funda impermeable o bolsa hermética

Durante una emergencia, el celular puede quedar expuesto a lluvia, humedad, polvo o suciedad.

Una funda impermeable o incluso una bolsa hermética puede ayudar a proteger tanto el teléfono como cables, baterías y otros accesorios electrónicos.

Además, ocupa poco espacio y puede mantenerse permanentemente dentro de la mochila.

3. Cargador para el automóvil

Si se dispone de un vehículo, un cargador para auto puede convertirse en otra alternativa cuando el suministro eléctrico se encuentra interrumpido.

Este accesorio permite cargar el teléfono desde el vehículo, siempre que las condiciones de seguridad permitan acceder y utilizar el automóvil.

4. Extensión eléctrica o adaptador múltiple

Cuando el servicio eléctrico se restablece o se consigue acceso temporal a un punto de energía, una extensión o adaptador múltiple puede facilitar la carga de varios dispositivos.

Mantenerlo junto con los otros accesorios evita tener que buscarlo durante una situación de emergencia.

5. Lista de contactos escrita en papel

Aunque gran parte de los números telefónicos se encuentra almacenada en el celular, también es recomendable contar con un respaldo físico de los contactos más importantes.

La lista debería incluir números de familiares cercanos y otros contactos relevantes y mantenerse protegida dentro de la mochila.

Esta información puede resultar útil si el teléfono se queda sin batería, se pierde, se daña o debe utilizarse otro equipo para comunicarse.

También puede servir para acceder a servicios como la Línea 119, que permite dejar y escuchar mensajes de voz durante situaciones de emergencia.

Cómo ahorrar la batería del celular durante una emergencia

La preparación no termina con guardar accesorios en la mochila. También es importante revisar periódicamente que el power bank tenga carga, que los cables funcionen y que todos los accesorios sean compatibles.

Ante una emergencia, se recomienda reservar la batería del teléfono para comunicaciones importantes y evitar un uso innecesario del dispositivo.

Activar el modo de ahorro de energía, reducir el brillo de la pantalla y cerrar aplicaciones que no sean necesarias puede contribuir a extender su autonomía.

“En una emergencia, contar con un celular operativo puede ser muy útil para comunicarnos y acceder a información oficial. Por eso, además de mantenerlo cargado, es importante pensar en cómo protegerlo y contar con alternativas para recargarlo cuando sea necesario”, señala Vento.

¿Qué pasa si no hay señal de celular?

Durante situaciones de gran magnitud, las redes móviles pueden presentar congestión o existir zonas sin cobertura.

Por ello, se recomienda priorizar comunicaciones esenciales y evitar llamadas prolongadas cuando no sean necesarias.

Entel también recuerda que existen alternativas de conectividad como Direct to Cell (D2C), que permite a determinados equipos compatibles conectarse directamente con satélites de baja órbita cuando no existe cobertura móvil terrestre de la compañía.

Para acceder a este servicio se requiere un equipo y plan compatibles, además de tener activadas las funciones correspondientes y encontrarse al aire libre con una línea de vista despejada hacia el cielo.