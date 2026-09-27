El papa León XIV afirmó este domingo en Lourdes que es “imposible” considerar como algo normal poner fin a la vida, al referirse a la eutanasia y el suicidio asistido durante un encuentro con peregrinos enfermos y personas con discapacidad.

“Es imposible considerar normal el hecho de poner fin a la vida. Lo que es legal no es necesariamente moral”, sostuvo el pontífice durante su visita al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el suroeste de Francia.

Las declaraciones se producen en medio del debate francés sobre el final de la vida. El pasado 15 de julio de 2026, la Asamblea Nacional adoptó de forma definitiva una propuesta de ley que reconoce un “derecho a la ayuda para morir” bajo determinadas condiciones. El texto contempla la administración de una sustancia letal por la propia persona o, cuando físicamente no pueda hacerlo, por un médico o enfermero.

“Lo que es legal no es necesariamente moral”

León XIV insistió en que la dignidad de las personas enfermas no depende de su estado de salud ni de las normas vigentes.

“Ninguna ley humana debe hacernos perder la certeza de su dignidad”, señaló ante los asistentes, quienes respondieron con aplausos.

El viernes, durante el inicio de su visita a Francia, el papa ya había expresado su rechazo a la eutanasia al cuestionar lo que denominó una “oferta de una muerte programada” durante su encuentro con autoridades francesas.

La postura coincide con la posición que la Iglesia católica francesa ha mantenido durante el debate legislativo. Antes de la votación definitiva, los obispos franceses promovieron jornadas de oración y reclamaron que las leyes sobre el final de la vida priorizaran la protección y acompañamiento de las personas vulnerables.

León XIV se dirige a enfermos y personas con discapacidad

El pontífice se dirigió también directamente a quienes participaron en el encuentro celebrado en Lourdes.

“Ustedes no son un peso, son el corazón palpitante de nuestra humanidad y un tesoro precioso para la Iglesia”, afirmó.

León XIV calificó además a Lourdes como una “ciudad de los enfermos y de la esperanza”, en referencia al papel que el santuario ocupa dentro de la tradición católica.

La Iglesia considera oficialmente reconocidas decenas de curaciones como milagros ocurridos en Lourdes, destino que recibe cada año a millones de peregrinos, entre ellos numerosas personas enfermas.

Francia aprobó en julio la ayuda para morir

La legislación aprobada en Francia en julio establece una serie de requisitos para acceder al denominado “derecho a la ayuda para morir”.

El texto define este mecanismo como el derecho de una persona, luego de presentar una solicitud y cumplir determinadas condiciones, a utilizar una sustancia letal. Cuando el paciente no pueda administrársela físicamente, la norma contempla que pueda hacerlo un profesional sanitario.

La medida fue objeto de un prolongado debate político, médico, ético y religioso en Francia.

La Iglesia católica ha rechazado la medida y defiende como alternativa una mayor inversión en cuidados paliativos y acompañamiento a pacientes con enfermedades graves.