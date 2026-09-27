En el marco de las actividades por el 51.º aniversario de la Reserva Nacional de Paracas, se inauguró la exposición fotográfica itinerante “Miradas que conservan”, una muestra que reúne 20 imágenes captadas por los propios guardaparques durante sus labores diarias de vigilancia, monitoreo y acompañamiento de las actividades que se desarrollan en este importante espacio natural de Pisco.

Protección de la naturaleza

Cada fotografía refleja una experiencia vivida en campo y permite al visitante conocer la Reserva desde la perspectiva de quienes recorren diariamente su territorio y participan directamente en las acciones de conservación. La exposición busca acercar al público a la labor permanente que realizan los guardaparques para proteger los ecosistemas y la biodiversidad de este patrimonio natural.

Bajo el concepto “20 miradas. Un territorio. Un compromiso que permanece”, la muestra forma parte de la agenda conmemorativa por los 51 años de la Reserva Nacional de Paracas y podrá ser visitada hasta el 11 de octubre en el Centro de Interpretación de la Reserva Nacional de Paracas, donde el público podrá apreciar estas imágenes que convierten el trabajo de conservación en historias capturadas desde el propio territorio.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO