Un recorrido realizado por Diario Correo hasta Isla Blanca, en la bahía de Paracas, permitió comprobar que este importante ecosistema marino continúa albergando una valiosa biodiversidad, descartándose durante la visita evidencias de una mortandad masiva de lobos marinos. Sin embargo, la expedición también confirmó que la presencia de algunas especies es menor a la registrada años atrás, situación que mantiene en alerta a pescadores, especialistas y autoridades, quienes consideran necesario reforzar las acciones de conservación y monitoreo científico.

Especies marinas

Durante la visita se observó la presencia de aves guaneras, gaviotas, pelícanos, zarcillos, lobos marinos y escasamente una familia de pingüinos de Humboldt, lo que evidencia que Isla Blanca sigue siendo un importante refugio para la reproducción de especies marinas.

El equipo periodístico pudo constatar que no existían cadáveres flotando ni escenas de mortandad masiva, aunque sí una notoria reducción de la fauna en comparación con años anteriores.

El especialista Julio Reyes de la ONG ACOREMA señaló que precisamente por albergar especies sensibles, Isla Blanca debe ser protegida frente a cualquier actividad que pueda alterar el comportamiento natural de los animales, especialmente en la coyuntura del fenómeno El Niño.

Explicó que ante las condiciones de oleajes que en ocasiones impiden el ingreso de embarcaciones turísticas a las Islas Ballestas, algunos operadores optan por trasladar a los visitantes hacia Isla Blanca, por lo que consideró indispensable que las embarcaciones observen a la fauna desde una distancia prudente y eviten aproximaciones que puedan perturbar especialmente a los pingüinos que se encuentran en etapa de reproducción y crianza.

Reyes indicó que la presencia de visitantes no representa un problema si la actividad turística se desarrolla de manera responsable y respetando las distancias adecuadas. Advirtió que un incremento de embarcaciones acercándose excesivamente a la colonia de pingüinos podría generar estrés en las aves, afectar el cuidado de las crías e incluso provocar el abandono de sus áreas de reproducción. Por ello, remarcó la importancia de fortalecer las medidas de manejo y sensibilización dirigidas a operadores turísticos y visitantes para garantizar la conservación de este ecosistema

Las imágenes obtenidas en exclusivas por Diario Correo muestran que Isla Blanca mantiene una biodiversidad que merece ser preservada y protegida. En ese contexto, especialistas coinciden en que la prioridad debe centrarse en conservar este hábitat mediante una vigilancia permanente, la regulación del acercamiento de embarcaciones a la fauna silvestre y la difusión de información basada en evidencia científica, permitiendo así que el turismo continúe desarrollándose de forma sostenible sin poner en riesgo uno de los espacios naturales más importantes de la bahía de Paracas

EL DATO: Isla Blanca, también conocida como Isla Ovillo, recibe su nombre por el característico color blanco que presenta gran parte de su superficie rocosa, producto de la acumulación de guano depositado durante décadas por miles de aves marinas.

-Ubicada dentro de la bahía de Pisco, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, este islote constituye un importante refugio para aves guaneras, lobos marinos y el pingüino de Humboldt, convirtiéndose en un ecosistema de alto valor ecológico cuya conservación resulta fundamental para mantener el equilibrio de la biodiversidad marina del litoral peruano.

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