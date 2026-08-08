La Reserva Nacional de Paracas fue escenario del Taller Multisectorial de Cultura Oceánica, una importante jornada que reunió a representantes de la comunidad local, el sector privado, asociaciones civiles y diversas entidades del Estado con el objetivo de fortalecer el compromiso conjunto en favor de la conservación de los ecosistemas marinos y costeros. La actividad fue organizada por Planeta Océano, en estrecha coordinación con la administración de la Reserva Nacional de Paracas.

Protección de la reserva

Durante el encuentro, los participantes intercambiaron experiencias, propuestas e iniciativas orientadas a promover una mayor conciencia sobre la importancia del océano y la necesidad de proteger la biodiversidad marina.

El espacio permitió reforzar el trabajo articulado entre los diferentes sectores involucrados en la gestión ambiental, destacando la participación activa de los diversos actores comprometidos con el desarrollo sostenible de la reserva.

Los organizadores resaltaron que la conservación del mar requiere del esfuerzo conjunto de instituciones públicas, privadas y de la ciudadanía. En ese sentido, agradecieron la participación de todos los asistentes multisectorial el cual constituye una herramienta fundamental para impulsar acciones que garanticen la protección del patrimonio natural de la Reserva Nacional de Paracas, una de las áreas naturales protegidas más importantes del país.

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