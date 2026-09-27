Un padre de familia que cargaba a su bebé de 10 meses en brazos disparó contra un presunto delincuente durante un intento de robo de su camioneta en los exteriores de su vivienda, en la cooperativa Umamarca, en San Juan de Miraflores.

El hombre se encontraba junto con sus dos hijos, de 10 años y 10 meses, además de un sobrino, cuando varios sujetos armados llegaron hasta el lugar y lo amenazaron para apoderarse del vehículo.

Según la versión de la víctima de robo recogida por RPP, inicialmente accedió a entregar la camioneta para evitar poner en riesgo a los menores. Sin embargo, la situación se tornó más violenta cuando fue empujado al suelo y uno de los atacantes le apuntó a la cabeza.

“Por protección a mi hija, lo que hice es reaccionar”

El padre relató que pidió a los sujetos detener la agresión al advertirles que llevaba a su bebé en brazos.

“Por favor, es una bebé de 10 meses”, les dijo, según contó posteriormente a RPP. De acuerdo con su testimonio, uno de los atacantes subió a la camioneta mientras los vecinos comenzaron a alertar sobre el asalto.

En ese momento, uno de los sujetos efectuó un disparo.

“Cuando siento el disparo, ya por protección a mi hija, lo que hice es reaccionar”, explicó el agraviado.

El hombre utilizó entonces su propia arma de fuego y disparó contra el vehículo cuando este retrocedía.

Presunto asaltante quedó gravemente herido

Uno de los sospechosos, identificado como Diego Alexis Flores Rivera, resultó herido por los disparos.

Fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Según La República, los otros tres presuntos asaltantes escaparon en el vehículo rojo en el que habían llegado, mientras que Flores Rivera quedó herido en la zona.

El padre sostuvo que actuó para proteger a su familia y señaló que percibió que el disparo realizado por los atacantes podía alcanzar a alguno de ellos.

Padre fue llevado a comisaría para rendir su manifestación

Tras lo ocurrido, el propietario de la camioneta fue trasladado a la Comisaría PNP Mateo Pumacahua, donde brindó su manifestación sobre las circunstancias del enfrentamiento.

El hombre aseguró que cuenta con licencia para portar el arma y expresó preocupación por la posibilidad de quedar detenido mientras se determinan las circunstancias del caso.

Asimismo, afirmó que el presunto asaltante herido tendría antecedentes por hechos similares y habría sido detenido meses atrás. Esta afirmación corresponde a la versión del agraviado y deberá ser corroborada por las autoridades.

Las investigaciones continúan para establecer las responsabilidades y determinar con precisión cómo ocurrieron los disparos.