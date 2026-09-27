Inexplicable. En circunstancias como esta, la ciudadanía se pregunta: ¿A quién defiende la justicia peruana? ¿A quiénes arriesgan su vida para protegernos, o a aquellos que salen a las calles para arrebatárnosla?

La Primera Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos dispuso que el suboficial de tercera PNP Davi Jonhatan Peña Zea vuelva a ser juzgado por el presunto delito de homicidio simple, por haber utilizado su arma de fuego durante un asalto ocurrido el 22 de junio de 2023.

El hecho ocurrió cuando se encontraba de franco, en San Juan de Miraflores.

La referida sala inició nuevo proceso contra el agente tras dejar sin efecto la absolución que había otorgado el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de San Juan de Miraflores, en mayo de 2025.

La cuestionada decisión, adoptada el 13 de abril de 2026, ordenó un nuevo juzgamiento ante otro juez.

Defensa

El jefe de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez de la Cruz, confirmó que la entidad mantendrá la defensa del suboficial.

“Nuestra responsabilidad es garantizar que las circunstancias del caso y el marco legal aplicable sean debidamente consideradas durante el proceso”, señaló Ramírez.

Como se sabe, el suboficial Peña estaba de franco y trabajaba como conductor de taxi por aplicativo. El agente trasladó a dos pasajeros hacia Pamplona Alta y, durante el recorrido, los sujetos lo amenazaron con armas de fuego y lo asaltaron.

Cuando escapaban, uno de ellos hizo el ademán de apuntar al efectivo, quien tuvo que defenderse con su pistola, indicó su defensa.