El Gobierno autorizó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, a Estados Unidos del 1 al 3 de octubre de 2026, para participar en una reunión de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La autorización fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 284-2026-PCM, publicada este domingo 27 de septiembre en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

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OEA abordará la situación de Nicaragua

Espá participará el viernes 2 de octubre en la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, que se desarrollará en la sede de la Secretaría General del organismo, en Washington D.C.

De acuerdo con la resolución, el encuentro tendrá como principal tema la situación en Nicaragua y las “acciones apropiadas” que puedan evaluarse de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.

La participación peruana también permitirá exponer la posición del país en el marco de los principios y estándares interamericanos vinculados con la democracia.

Galarreta asumirá temporalmente la Cancillería

Durante la ausencia de Espá, el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores quedará encargado temporalmente al presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde.

La resolución establece además que los gastos derivados del viaje serán cubiertos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según el documento citado en el reporte, los pasajes y viáticos ascienden en conjunto a US$3.173,57.

La norma fue refrendada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Fernando Galarreta Velarde, y el canciller Carlos Espá.

Viaje se produce tras participación en actividades internacionales

La agenda internacional del canciller ha incluido otros desplazamientos recientes. El Ejecutivo también autorizó su viaje a Quito, Ecuador, del 29 al 30 de septiembre para participar en reuniones de la Comunidad Andina.

Asimismo, Espá viajó a Nueva York del 21 al 25 de septiembre para acompañar a la presidenta en actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas y participar en reuniones multilaterales.