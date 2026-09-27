La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados sesionará este lunes 28 de septiembre para evaluar, entre otros asuntos, denuncias contra los legisladores de Juntos por el Perú Julián Luis Pérez Mallqui y Catherin Norma Palomino Casavilca.

La cuarta sesión ordinaria del periodo anual 2026-2027 está programada para las 4:00 p.m. en la sala Fabiola Salazar Leguía, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, según la agenda oficial del Congreso.

El grupo de trabajo es presidido por el diputado Henry Albañil Carmona, del Partido Cívico Obras.

Comisión evaluará denuncia contra Julián Pérez Mallqui

Uno de los casos corresponde a Julián Pérez Mallqui, quien afronta una denuncia vinculada con una presunta agresión física y psicológica contra su expareja.

Según los reportes sobre el caso, la denuncia se conoció a finales de julio y posteriormente la Comisión de Ética dispuso iniciar una investigación preliminar para esclarecer los hechos.

El legislador ha señalado previamente que se encuentra a disposición de las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la denuncia, Pérez Mallqui habría agredido a su entonces pareja en una comisaría de San Miguel, hecho por el cual fue intervenido. El caso también fue derivado a una fiscalía especializada en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

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Catherin Palomino afronta denuncia por presuntos cobros a trabajadores

La comisión también abordará una denuncia contra Catherin Palomino Casavilca, diputada de Juntos por el Perú y actual presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El caso se originó tras una publicación periodística que atribuyó a integrantes de su despacho la exigencia de aportes económicos a trabajadores para financiar bienes y actividades de la oficina parlamentaria.

Entre los gastos señalados se encuentran artículos decorativos, tarjetas de presentación, insumos y otros bienes vinculados con actividades oficiales, de acuerdo con las denuncias difundidas en medios.

Palomino negó responsabilidad y manifestó públicamente que se someterá a las investigaciones correspondientes.

“Yo me someto a todas las investigaciones. Me voy a someter a la bancada, a Ética”, declaró el pasado 17 de septiembre.

Sesión tendrá otros asuntos en agenda

La agenda oficial del Congreso indica que, además de estos casos, la Comisión de Ética evaluará un informe de calificación correspondiente al expediente 004-2026-2027/CEP-CD y otros asuntos incluidos en la sesión.

Información periodística sobre la convocatoria también señala que el grupo de trabajo tiene previsto abordar una audiencia y otros expedientes disciplinarios.