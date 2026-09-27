El gobierno enfrenta la primera moción de censura de la oposición del Congreso. El blanco es el ministro del Interior, César Astudillo, quien conversó con Correo sobre este tema y los grandes retos que enfrenta su convulso sector.

Cuando asume el cargo, ¿Keiko Fujimori le presenta algún plan contra la inseguridad?

Claro. Hemos desarrollado un plan con ella que incluía muchas variables. Recuerda cómo se han encontrado los ministerios, los presupuestos, los almacenes. Entonces, esas variables hay que asumirlas. Hay mucha distracción con los temas políticos, ideológicos, pero el tema es defender a la población.

¿Cuáles eran los objetivos de ese plan, al menos en el corto plazo?

En el corto plazo teníamos inicialmente el tema de la criminalidad. Primero, hay que diferenciar dos conceptos: las bandas delincuenciales y las organizaciones criminales. Una banda la constituyen 3 o más pero su alcance es menor. En cambio, las organizaciones criminales practican el sicariato y la extorsión en otro nivel. Aquí está la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas. Es algo terrible. La minería ilegal es uno de los fundamentos del crimen en el Perú. Esos enjuagues económicos y el sicariato, en su mayoría, son ajustes de cuentas. Por eso es que Áncash, La Libertad, Tumbes y ahora Lima tienen mucha incidencia en el crimen, por los espacios económicos y el control de estas mafias.

¿Con qué iniciaron la lucha contra el crimen?

Lo primero, antes que nada, era una reingeniería de la inteligencia, que estaba totalmente, inadecuadamente, distribuida. Lo que hemos hecho es juntarla nuevamente. Lo segundo con lo que hemos empezado ha sido retirar a los malos elementos. Tenemos un buen número de gente retirada de esos espacios que controlaban y, prácticamente, habían convertido a esas zonas policiales en sus feudos, aliados con criminales.

En ese sentido, ¿qué porcentaje de la Policía estaría vinculada a organizaciones criminales?

Sinceramente, no he evaluado porcentajes de ese tipo. Tampoco es que sea cantidades industriales. Jamás voy a poner la mano al fuego por un sinvergüenza que aproveche el uniforme y delinque. Pero que hemos encontrado, por supuesto. Y van a seguir su canal normal, se irían a la cárcel, ya verá la justicia lo que hace con ellos.

¿En cuánto lo estimaría, menos del 30%?

No tengo los porcentajes. Quizás un poco menos, pero sí hay, ha habido, y estamos detrás de ellos para limpiar nuestra Policía, que merece una mejor imagen.

Por ejemplo, muchos peruanos evitan denunciar extorsiones por el temor a que se filtre su denuncia a los criminales.

Eso está en la reforma policial. Estamos separando a todos los malos elementos. Hemos planteado que hay que hacer servicio militar. Ahí ya estás perfilándote. Porque sabemos que hay organizaciones criminales que meten jóvenes (en las escuelas de Policía) que después van a trabajar para ellos. Eso ya lo hemos detectado y estamos cortando varios canales de ingreso. También hemos creado una plataforma donde no sale el nombre del denunciante, tiene un código que solamente lo sabe él y un teléfono que obviamente va a estar conectado con la máxima autoridad. Va a estar codificada y eso lo vamos a masificar de tal manera que la gente tenga mucho más confianza. Ahí tenemos el canal de denuncias de la línea 1818.

¿Qué organizaciones criminales han identificado?

Las principales organizaciones con las que estamos combatiendo es el Tren de Aragua, de Venezuela; Los Choneros, de Ecuador; el Comando Vermelho, de Brasil; y Jalisco Nueva Generación, de México. Estas sí están con bandas metidas acá, todos los días estamos detrás de ellas. Desde que llegaron los colombianos con su gota a gota, y después llegaron los venezolanos y los desplazaron, ahí comenzaron a haber temas de dominio de territorios. Así empiezan los ajustes de cuentas.

¿Y en el Perú?

Están Los Pulpos, que si bien ya cayó “Jhonsson Pulpo” salen otros (cabecillas) por ahí. “Jolín”, de La Jauría, que también es una organización muy violenta que puede hacer muchísimo daño. Pero acá hay un problema. Nosotros nos estamos cuidando de Pataz desde aquella vez que fusilaron a 13 jóvenes en un socavón. Eso fue terrible. Las Fuerzas Armadas tienen ahora el control, pero ahí se disputan La Jauría con otras más pequeñas. Hay tanto oro que se reparten las áreas. Pero eso mismo va a suceder en Cajamarca. Hualgayoc, por ejemplo, estuvimos viendo con el fiscal de la Nación este tema. Él dice, “eso va a ser otro Pataz”.

Usted señaló que Jolín Bazán tiene dos caminos: la cárcel o bajo tierra, ¿se ha fijado un plazo para su captura?

Decir plazos en esto es crear una angustia en la gente, hasta en nuestros agentes de Inteligencia. Decir: “una semana lo traigo aquí”. Porque tú mismo te estás poniendo la soga al cuello al decirlo. ¿Qué pasa si no viene o si se escapa? Cuando dije ello es porque un criminal de esa calaña no se va a entregar, porque él tiene cadena perpetua. Él sabe que le espera la Base Naval o Challapalca. Él va a enfrentarse a la Policía. Los agentes saben perfectamente que no pueden forzar nada. Pero ese tigre pues tiene todas las marcas. No te puedo decir sinceramente un mes, dos meses, una semana. Ojalá que caiga mañana pero no quiero poner fechas.

¿Al menos en dos años de su gestión podría ser capturado?

Sí, por supuesto que vamos a tener que presentarlo, y no solo a él, a muchos más, con toda seguridad, antes de que sigan haciendo daño al país.

🚨 ¡S/ 300 000 de recompensa por alias “Jolín”!



El Mininter incluyó a Jolín Bazán Valderrama, cabecilla de “La Nueva Jauría”, en el Programa de Recompensas. Está sentenciado a cadena perpetua por secuestro agravado.



📞 Si conoces su paradero, llama de forma anónima y gratuita… pic.twitter.com/YTfj26Hsb2 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 17, 2026

Respecto al Escudo de las Américas, ¿han evaluado incluir en su lista de organizaciones terroristas a alguna organización criminal peruana?

Los Pulpos y La Jauría cumplen todos los requisitos.

¿Cómo es la articulación del Mininter con el Escudo de las Américas?

Si nos ofrecen ayuda para luchar contra las organizaciones criminales transnacionales, ¿cómo no vamos aceptar esa ayuda? Todo los que se han asociado tienen conexión. En México, Colombia, Brasil, están. Así como el Escudo de las Américas, hay otros memorándums de entendimiento con otros países, en el cual el principio fundamental es la soberanía. ¿En qué nos ayudan? En tecnología, logística, instrucción, entrenamiento, capacitación. O sea, tú no vas a ver, por ejemplo, en un rescate al FBI (Buró Federal de Investigaciones de EE. UU.). Ellos vienen después para ver que su trabajo salió bien.

¿Cuáles serán sus delimitaciones, le han mostrado un documento sobre sus funciones y alcances?

Hasta ahora no me lo presentan. El Escudo de las Américas recién ha sido firmado, eso todavía debe estar formulándose, el reglamento o algo así. Pero sea como sea, finalmente el reglamento va a ser accesorio a la autorización que está prevista en la Constitución. El Senado, por ejemplo, es el que autoriza el ingreso de personal militar a territorio peruano. Y con el Escudo va a tener que pasar algo similar. Si va a haber alguna operación aquí en busca de alguna organización transnacional, se dará cuenta el Senado y darán las licencias respectivas.

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, y Trinidad y Tobago declaran intención de fortalecer la resiliencia del Hemisferio Occidental a… — USA en Español (@USAenEspanol) September 23, 2026

¿Cómo califica la moción de censura presentada en su contra?

La Cámara de Diputados está en todas sus facultades. Primero interpelar, después censurar. Y si lo manda la Constitución, hay que allanarse al tema y cumplir lo que digan. Estoy completamente llano y tranquilo de que esta moción no es por un tema de función. Todos sabemos perfectamente por qué es.

¿Cree que sea por un tema ideológico?

En este momento, sinceramente prefiero abstenerme de algún comentario respecto a la censura que han interpuesto contra mí. Hay bastantes personas ahí (en el Congreso) que tienen un criterio propio y lo darán a conocer.

¿Son 27 firmas de Juntos por el Perú en la moción?

Bueno, ellos tienen sus principios. Y seguramente los están haciendo cumplir. No me extraña tampoco. Son las consignas que ellos tienen, pero esperemos lo que dicen los otros.

¿Cree que sea una venganza política de JP por perder las elecciones?

Podría ser, por supuesto.

¿Detrás estaría Roberto Sánchez?

Puede ser. Parece más que sí porque él es el factótum ahí. Creo que ninguno de ellos tiene esa capacidad de querer enredar este asunto en este punto (censura), pero son puntos de su partido. Si les preguntan a todos ellos al respecto, responderán que es el control político que tienen. ¿Control político? Y les preguntaría, ¿ustedes qué harían? No tienen idea. No tienen idea de lo que es este despacho.

Roberto Sánchez, Jorge Nieto, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, excandidatos presidenciales, saludaron la conformación de listas de oposición en Senado y Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

¿Qué actitud espera de las demás bancadas?

Sensatez. Estamos trabajando tanto con los transportistas, los colegios, hemos avanzado muchísimo. Nadie ha tenido estos resultados y sin embargo lo niegan todo. Y ahora empezar de nuevo porque viene un nuevo ministro, pone a sus viceministros, todo empieza de cero.

¿Qué postura deberán tomar los líderes de la oposición?

Jorge Nieto (Buen Gobierno) me parece una excelente persona, un excelente político. Pero no sé qué decisión pueda tomar con su bancada realmente. La vez pasada, en la interpelación, se opusieron. No sé si lo harán ahora. Por otro lado, no sé qué decisión pueda tomar López-Chau (Ahora Nación). Ellos tienen un compromiso, de oposición, pero lo que le pido es coherencia, no por mí sino por el país. Si más reclamamos por la inseguridad, ¿creen que esta censura va a darle seguridad al país? Desde mi punto de vista, (la censura) lo va a ahondar, porque ahorita (con la moción) todos los criminales deben estar festejando en un pie.