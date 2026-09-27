La pianista rusa Svetlana Smolina llegará a Lima para ofrecer un único recital el próximo lunes 26 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m., en el Teatro Municipal de Lima, ubicado en el Centro Histórico de la capital. La presentación forma parte de la Temporada 2026 de TQ Producciones.

La intérprete llegará a Perú después de desarrollar una trayectoria internacional que incluye presentaciones en reconocidas salas de conciertos y colaboraciones con importantes agrupaciones orquestales.

¿Quién es Svetlana Smolina?

A lo largo de su carrera, Smolina se ha presentado con agrupaciones como la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta del Teatro Mariinsky, la Filarmónica de San Petersburgo y la Orquesta Nacional de Francia.

Su trayectoria también registra actuaciones en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, la Royal Opera House de Londres y el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

La pianista mantiene, además, una actividad internacional que ha incluido conciertos y giras por diferentes países de América, Europa y Asia.

Una carrera que también pasa por la enseñanza

La actividad de Smolina no se limita a los escenarios. Desde 2011 está vinculada a la dirección del Programa de Piano del Philadelphia International Music Festival y también ha formado parte del cuerpo docente del Irvine Valley College de California.

Entre los reconocimientos de su carrera figuran el Concurso Internacional de Piano Città di Senigallia, en Italia, y el Concurso Murray Dranoff de dos pianos.

Su discografía comprende trabajos publicados por sellos como Universal Music y Pentatone. Su grabación de “Les Noces”, de Ígor Stravinski, junto a Valery Gergiev, recibió un International Classical Music Award (ICMA).

Svetlana Smolina en Lima: fecha, hora y entradas

El recital de Svetlana Smolina está programado para el lunes 26 de octubre, a las 8:00 p.m., en el Teatro Municipal de Lima, ubicado en jirón Ica 377, en el Centro Histórico de Lima.

Las entradas se encuentran disponibles mediante Ticketmaster Perú.

¿Qué pasará con las entradas para Daniil Trifonov?

La fecha del 26 de octubre había sido anunciada inicialmente para una presentación del pianista Daniil Trifonov. Según la información difundida para el nuevo recital, quienes compraron entradas para ese evento podrán utilizarlas para la presentación de Smolina y conservar los mismos asientos, o solicitar el reembolso.

Los compradores tienen hasta el 6 de octubre de 2026 para registrar su elección. Quienes decidan asistir al recital de Smolina conservarán sus boletos y, de acuerdo con las condiciones comunicadas, posteriormente no podrán solicitar su devolución.

Si el comprador no registra una elección hasta esa fecha, se ha informado que Ticketmaster procederá con el reembolso. La devolución se realizará al mismo medio de pago empleado en la compra.