Artista piurano lleva su muestra del surrealismo simbólico, a Trujillo.
Artista piurano lleva su muestra del surrealismo simbólico, a Trujillo.

El piurano Russbelt Guerra presenta su nueva exposición individual “Umbral”, una propuesta pictórica que reúne parte de su producción reciente que será inaugurada hoy, y podrá visitarse hasta el 6 de noviembre, en la Galería Orquídea Azul del Mochica, en Trujillo.

“Umbral” nace de una mirada hacia el interior, que busca establecer un diálogo entre la pintura y el espectador, dejando espacio para que cada obra pueda ser interpretada desde la experiencia personal de quien la contempla.

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“Las obras construyen escenarios donde lo cotidiano adquiere una dimensión simbólica. Un espacio de reflexión en el que el artista parte de sus propias experiencias, preguntas, recuerdos y de su relación con la fe para explorar aquello que, muchas veces, permanece oculto detrás de lo visible”, resalta Rusbelt.

Y es que a través de imágenes, figuras, objetos y atmósferas de carácter onírico, las obras construyen un territorio donde lo personal se transforma en una experiencia abierta al espectador, convirtiéndolas en un medio para aproximarse a aquello que difícilmente puede ser explicado con palabras.

“El concepto de Umbral alude precisamente a ese punto de transición: un lugar entre lo conocido y lo desconocido, entre lo visible y aquello que todavía está por descubrirse. Cada obra propone atravesar ese límite y detenerse, aunque sea por un instante, ante aquello que ocurre en nuestro mundo interior”, indica.

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DEL ARTISTA

Esta exposición representa una nueva etapa en el recorrido artístico de Russbelt Guerra, quien ha desarrollado su trayectoria desde Piura y ha participado en diversos proyectos y exposiciones dentro y fuera del país.

Actualmente, su obra forma parte de la muestra colectiva “Márgenes y recorridos utópicos”, que se presenta en Guayaquil, Ecuador, y próximamente participará en la Bienal de Trujillo.

Su trabajo ha recibido reconocimiento y comentarios de críticos y especialistas vinculados al arte contemporáneo. “Esta exposición está dedicada a Dios, fuente de vida, esperanza y propósito, y a quien reconozco como presencia fundamental en este camino”, explicó el artista.

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