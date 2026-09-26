El artista plástico piurano Russbelt Guerra presenta su nueva exposición individual “Umbral”, una propuesta pictórica que reúne parte de su producción reciente que será inaugurada hoy, y podrá visitarse hasta el 6 de noviembre, en la Galería Orquídea Azul del Mochica, en Trujillo.

“Umbral” nace de una mirada hacia el interior, que busca establecer un diálogo entre la pintura y el espectador, dejando espacio para que cada obra pueda ser interpretada desde la experiencia personal de quien la contempla.

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TEMA

“Las obras construyen escenarios donde lo cotidiano adquiere una dimensión simbólica. Un espacio de reflexión en el que el artista parte de sus propias experiencias, preguntas, recuerdos y de su relación con la fe para explorar aquello que, muchas veces, permanece oculto detrás de lo visible” , resalta Rusbelt.

Y es que a través de imágenes, figuras, objetos y atmósferas de carácter onírico, las obras construyen un territorio donde lo personal se transforma en una experiencia abierta al espectador, convirtiéndolas en un medio para aproximarse a aquello que difícilmente puede ser explicado con palabras.

“El concepto de Umbral alude precisamente a ese punto de transición: un lugar entre lo conocido y lo desconocido, entre lo visible y aquello que todavía está por descubrirse. Cada obra propone atravesar ese límite y detenerse, aunque sea por un instante, ante aquello que ocurre en nuestro mundo interior” , indica.

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DEL ARTISTA

Esta exposición representa una nueva etapa en el recorrido artístico de Russbelt Guerra, quien ha desarrollado su trayectoria desde Piura y ha participado en diversos proyectos y exposiciones dentro y fuera del país.

Actualmente, su obra forma parte de la muestra colectiva “Márgenes y recorridos utópicos”, que se presenta en Guayaquil, Ecuador, y próximamente participará en la Bienal de Trujillo.