Durante la semana de representación, funcionarios del Gobierno Regional de Ica y el vicegobernador regional, Washington Sotelo Luna, sostuvieron una reunión con el diputado por Ica José Yataco Torrealva, con el propósito de revisar las principales demandas recogidas en las provincias de la región y establecer mecanismos de coordinación para su atención.

Trabajo articulado

De acuerdo con lo informado, entre los temas abordados estuvieron los proyectos de educación e infraestructura, las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño y distintas necesidades relacionadas con los servicios de salud.

Uno de los casos que recibió especial atención fue el del Colegio de Educación Especial Divino Niño Jesús de Ica, cuya situación fue expuesta por la docente Gladys Masco, quien manifestó su preocupación por las condiciones actuales de las instalaciones. Desde el Gobierno Regional se señaló que se buscarán alternativas para avanzar hacia una nueva infraestructura que permita brindar mejores condiciones a los estudiantes.

Tras la reunión, el diputado José Yataco explicó que entregó a los representantes del Gobierno Regional un resumen de las demandas identificadas durante sus jornadas de representación en Chincha, Nasca, Palpa, Ica y Pisco.

“Hemos entregado un informe detallado, un resumen de lo que se tiene que hacer y avanzar”, manifestó el parlamentario, quien consideró necesario mantener reuniones periódicas entre las autoridades regionales y representantes del Congreso para realizar seguimiento a las necesidades de la población.

La reunión se enmarca en las acciones de articulación entre autoridades regionales y parlamentarias para revisar las demandas de la población.

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