El Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia en 37 distritos de la región Ica debido al peligro inminente por intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Acciones de prevención

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 124-2026-PCM y tendrá una vigencia de 60 días calendario. Durante este periodo, las autoridades deberán ejecutar acciones inmediatas para reducir el nivel de riesgo y atender posibles emergencias ocasionadas por las precipitaciones.

Los distritos incluidos pertenecen a las provincias de Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco.

En la provincia de Chincha fueron declarados en emergencia los distritos de Alto Larán, Chavín, Chincha Baja, El Carmen, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, San Pedro de Huacarpana y Tambo de Mora.

En la provincia de Ica están comprendidos Ica, La Tinguiña, Los Aquijes, Ocucaje, Pachacútec, Parcona, Pueblo Nuevo, Salas, San José de Los Molinos, San Juan Bautista, Santiago, Subtanjalla, Tate y Yauca del Rosario.

En la provincia de Nasca fueron incluidos Changuillo, El Ingenio, Nasca y Vista Alegre. En la provincia de Palpa están comprendidos Llipata, Palpa, Río Grande, Santa Cruz y Tibillo. Mientras que en la provincia de Pisco fueron incluidos Huancano, Humay, Independencia, Pisco, San Clemente y Túpac Amaru Inca.

De acuerdo con la norma, el Gobierno Regional de Ica y los gobiernos locales de los distritos comprendidos deberán ejecutar las medidas necesarias para reducir el riesgo existente y atender posibles emergencias.

Estas acciones contarán con la coordinación y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil, además de la participación de diferentes ministerios y entidades públicas vinculadas a la prevención y atención de emergencias.

La declaratoria permitirá que las autoridades adopten medidas de excepción de manera inmediata frente al peligro generado por las lluvias, así como acciones de respuesta y rehabilitación en caso de producirse afectaciones.

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