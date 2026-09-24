Con baldes vacíos, pancartas y vecinos indignados frente a las puertas de la Municipalidad Distrital de Independencia. Pobladores llegaron una vez más hasta la sede municipal para reclamar por la falta de agua potable que, según denunciaron, se prolonga por más de un mes y afecta a más de dos mil familias.

La protesta evidenció el hartazgo de una población que asegura haber esperado demasiado tiempo por una solución a un problema que compromete una necesidad básica.

Falta de agua

Los manifestantes exigieron al alcalde distrital de Independecia, Éric Gamarra Pajuelo, que gestione ayuda y disponga acciones urgentes para atender el desabastecimiento. Con los recipientes vacíos en las manos, los vecinos expresaron su indignación por tener que afrontar diariamente la falta del recurso indispensable para cocinar, beber, limpiar y mantener condiciones adecuadas de higiene.

“Más de un mes sin una gota de agua, no es justo. ¿Quién puede vivir así?”, reclamaron, dejando en claro que la situación ya habría superado los límites de la tolerancia.

Los pobladores también cuestionaron la falta de respuestas concretas por parte de la comuna. Aseguraron que han acudido reiteradamente a la municipalidad en busca de atención, pero terminan siendo derivados de un área a otra sin conocer cuándo se solucionará el problema. Las familias deben buscar por sus propios medios pequeñas cantidades de agua para cubrir sus necesidades más urgentes, una situación que golpea con mayor fuerza a los hogares con niños, adultos mayores y personas que requieren cuidados especiales.

Ante la prolongación del problema, los vecinos hicieron un llamado al Ministerio Público y a la Fiscalía de Prevención del Delito para que tomen conocimiento de la situación y evalúen la actuación de las autoridades responsables.

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