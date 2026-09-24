El economista Julio Emilio Velarde Flores juró este jueves 24 de septiembre como presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el periodo 2026-2031, con lo que inicia su quinto periodo consecutivo al frente de la institución.

La presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Janet Tello Gilardi, tomó juramento a Velarde durante una ceremonia realizada en el Palacio de Justicia.

Julio Velarde juró ante la Corte Suprema

Al acto protocolar asistieron los jueces supremos titulares Víctor Prado Saldarriaga y Aldo Figueroa Navarro, además de otros magistrados, personal de la Corte Suprema y funcionarios del BCRP.

La juramentación ante la máxima instancia judicial responde a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, que dispone que el presidente, los directores y el gerente general del organismo juren sus cargos ante la Corte Suprema de Justicia.

Tras la ceremonia, Janet Tello y Julio Velarde firmaron el libro de actas en el que se registran los actos solemnes desarrollados por la institución.

Ejecutivo designó a Velarde en agosto

El Poder Ejecutivo había designado nuevamente a Velarde como presidente del Directorio del BCRP mediante la Resolución Suprema N.° 258-2026-PCM, publicada el 21 de agosto en el diario oficial El Peruano.

La Constitución establece que corresponde al Ejecutivo designar a cuatro integrantes del Directorio del Banco Central, incluido su presidente, cuya designación debe posteriormente ser ratificada por el órgano parlamentario correspondiente.

La resolución fue suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

Senado ratificó a Julio Velarde con 40 votos

El Pleno del Senado ratificó a Velarde el pasado 16 de septiembre con 40 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, después de que su designación recibiera previamente el visto bueno de la Comisión de Procedimientos Especiales.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Legislativa del Senado N.° 001-2026-2027-S, publicada el 18 de septiembre.

Con esos pasos cumplidos, Velarde quedó habilitado para jurar formalmente el cargo para el nuevo periodo.

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Velarde dirige el BCRP desde 2006

Julio Velarde ocupa la presidencia del Banco Central de Reserva desde octubre de 2006. Con la nueva juramentación continuará en el cargo hasta 2031.

Antes de asumir la presidencia del organismo, fue director del BCRP entre 1990 y 1992 y nuevamente entre 2001 y 2003.

Velarde estudió Economía en la Universidad del Pacífico, realizó estudios avanzados en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, en Alemania, y cuenta con una maestría y estudios doctorales en Economía por la Universidad de Brown, en Estados Unidos.

¿Qué funciones tiene el BCRP?

La Constitución Política establece que la finalidad del Banco Central de Reserva del Perú es preservar la estabilidad monetaria.

Entre sus principales funciones se encuentran regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar periódicamente sobre las finanzas nacionales.

La continuidad de Velarde al frente del BCRP se extenderá así por un nuevo periodo de cinco años, luego de la designación del Ejecutivo, la ratificación del Senado y la juramentación ante la Corte Suprema.