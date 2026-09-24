El responsable de la muerte de Ada Remache Espinoza tiene nombre y apellido. Según el Ministerio Público se trata Orlando Bonifaz Velásquez, quien se encuentra investigado por el feminicidio consumado. Ante las evidencias, fiscalía solicitó al Poder Judicial imponer al sujeto medida coercitiva, la cual fue resuelta y dispone el encierro por el plazo de 9 meses del acusado, mientras espera condena.

Hechos de sangre

El hecho violento se suscitó la mañana del pasado 17 de setiembre en una habitación del hospedaje “El Faraón”, ubicado en el distrito de Grocio Prado. Orlando procedente de la provincia de Cañete y la víctima ingresaron al establecimiento privado y tras una fuerte discusión comenzó la agresión. El hombre utilizó un arma blanca para atacar a la mujer, provocándole un profundo corte en el abdomen y cuello.

Ada, pudo ser auxiliada a emergencia del hospital San José. Mientras que el agresor fue encontrado por los alrededores, detenido, llevado a la comisaría Emilio Román Saravia y luego puesto a disposición del Depincri Chincha para seguir con las diligencias. Hasta ese momento Bonifaz Velásquez afrontaba acusación por el delito de tentativa de feminicidio, pero esa figura cambió con la muerte de la fémina, sucedido el 19 de setiembre.

Orlando Bonifaz sindicado de ser el autor del ataque criminal, desde la muerte de la mujer afronta proceso por feminicidio consumado. La fiscalía considera que el crimen no fue algo fortuito, sino que se trata de un plan, previamente, concebido, ya que, el imputado portaba con una mochila en la que tenía el arma homicida, un arco de sierra, bolsas de rafia, prendas de vestir para cambiarse, lentes y una linterna de casco minero.

El Ministerio Público, ante las evidencias recabadas, presentó dentro del plazo el requerimiento de prisión preventiva, la cual fue resuelta por el órgano jurisdiccional. La decisión ante la gravedad de la futura pena y el evidente peligro procesal resolvió dictar nueve meses de prisión preventiva contra Orlando Bonifaz, sujeto que estará privado de su libertad en el establecimiento penitenciario de Chincha hasta su condena.

EL DATO: Ada Remache luchó por su vida en todo momento. Minutos después de ser atacada, cruelmente, logró ponerse en pie, camino hasta el portón del establecimiento para pedir ayuda a los vecinos.

LA CIFRA: 2 días después del ataque la fémina deja de existir estando hospitalizada.

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