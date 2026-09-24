Tres nuevos regidores se incorporaron hoy al Concejo Municipal de La Joya, pero solo permanecerán en funciones durante una semana, debido a que reemplazan temporalmente a los dos concejales y el alcalde que solicitaron licencia para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Los accesitarios Lilia Yovani Linares Flores, James Joel Ale Apaza y Claudia Fiorella Tito Cabana juraron al cargo en una ceremonia realizada en el auditorio de la Municipalidad Distrital de La Joya. Sus funciones se extenderán hasta el 4 de octubre, fecha en que culminan las licencias de los regidores titulares.

El corto periodo de permanencia limita el tiempo que tendrán los nuevos concejales para cumplir con sus funciones de fiscalización y labor legislativa dentro del municipio. Sin embargo, ellos debieron incorporarse desde el 4 de setiembre.

Desde la municipalidad confirmaron a Correo que el retraso obedece a la notificación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la cual es necesaria para que los accesitarios pudieran ser convocados y juramentados. También cabe precisar que las resoluciones del Jurado fueron emitidas en función a la remisión oportuna de las licencias aprobadas por parte de las municipalidades

La ceremonia de juramentación estuvo a cargo de la regidora Alejandra Ramírez, quien dio la bienvenida a los nuevos integrantes del concejo y les entregó las credenciales que los reconocen como regidores durante el periodo de reemplazo.