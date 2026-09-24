Un hombre resultó herido de bala durante una persecución policial que terminó en un intercambio de disparos en el asentamiento humano Las Viñas, en Ventanilla, la noche del miércoles 23 de septiembre, según informó Exitosa Noticias.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10 p.m. y culminó con el traslado del herido al Hospital de Ventanilla. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si la persona alcanzada por el proyectil participaba en la persecución o se encontraba circunstancialmente en la zona.

Policías perseguían una motocicleta con tres ocupantes

Según información preliminar, efectivos de la comisaría de Ventanilla iniciaron la persecución de una motocicleta lineal en la que viajaban tres personas.

Los agentes habrían ordenado al conductor detenerse, pero este continuó su marcha e ingresó a uno de los estrechos pasajes de Las Viñas.

Durante el seguimiento, uno de los ocupantes habría descendido de la motocicleta y efectuado varios disparos contra los efectivos policiales.

Ante el ataque, uno de los agentes que se encontraba dentro del vehículo policial respondió con su arma de fuego, lo que originó un intercambio de disparos en el pasaje.

Un hombre quedó herido durante la balacera

Como consecuencia del enfrentamiento, un hombre recibió un impacto de bala y fue trasladado al Hospital de Ventanilla para recibir atención médica.

Las autoridades no habían informado públicamente la identidad del herido ni precisado de dónde provino el disparo que lo alcanzó.

Existen dos versiones preliminares sobre lo sucedido. Una señala que el herido sería uno de los ocupantes de la motocicleta perseguidos por la Policía y que estos habrían estado vinculados con el robo de un teléfono celular ocurrido previamente.

Otra versión indica que el lesionado sería un vecino que transitaba por el sector cuando comenzó el intercambio de disparos. Ninguna de estas hipótesis había sido confirmada oficialmente.

PNP deberá esclarecer circunstancias del enfrentamiento

Las diligencias deberán determinar la identidad del herido, su posible relación con las personas perseguidas y las circunstancias en las que recibió el impacto de bala.

También deberá establecerse la secuencia exacta del intercambio de disparos y si los ocupantes de la motocicleta estaban vinculados con algún hecho delictivo previo.

El incidente se suma a otros episodios recientes de violencia registrados en Ventanilla. El 21 de septiembre, un trabajador de construcción civil de 44 años fue asesinado a balazos por sujetos que se desplazaban en una motocicleta en inmediaciones del óvalo La Playa.