Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, explicó que la entidad no se encarga de autorizar conciertos. Su labor consiste en verificar las condiciones de seguridad de los locales que tienen capacidad para más de 3.000 personas.

Sus declaraciones se dieron luego de la cancelación del segundo concierto de Robbie Williams y la clausura de Arena 1 por parte de la Municipalidad de San Miguel.

Casaretto señaló que la Municipalidad de Lima revisa las estructuras instaladas para los eventos y las rutas de evacuación, mientras que la autorización del espectáculo corresponde al municipio del distrito donde se realiza.

“Las gerencias de Gestión del Riesgo y Desastres no autorizan. Simplemente verifican”, afirmó para Canal N,

El funcionario también cuestionó el cierre de un puente peatonal durante la salida del público de Arena 1, debido a que este forma parte de la ruta de evacuación.

“Es la única escalera que tiene el público para evacuar. Es una decisión totalmente fuera de lugar”, señaló. Agregó que una investigación deberá determinar quién ordenó el cierre del acceso.

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Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la MML, tras concierto de Robbie Williams: Luego de que se entrega la resolución, nosotros no tenemos competencia en fiscalizar de lo que pueda suceder en la parte externa



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