Carlos Bruce de Somos Perú y Francis Allison de Avanza País, candidatos a la alcaldía de Lima, tuvieron un intenso intercambio de palabras durante el foro municipal organizado por El Comercio y América Multimedia.

Si bien en el espacio expusieron sus propuestas sobre lucha contra la inseguridad ciudadana y el transporte, no perdieron la oportunidad de confrontar.

En la cita también participó Daniel Urresti de Podemos, quien se enfocó en atacar a Rafael López Aliaga de Renovación Popular, este último decidió no asistir.

El Comercio y América organizan foro con los candidatos a la Alcaldía de Lima Carlos Bruce (Somos Perú), Francis Allison (Avanza País) y Daniel Urresti (Podemos Perú). Foto: Hugo Pérez @Photo.Gec

INTERCAMBIOS

En el primer bloque relacionado a la lucha contra la inseguridad, Allison cuestionó la propuesta de Bruce de crear una policía municipal.

“Rechazo esa propuesta sin sustento porque es inconstitucional”, afirmó.

Bruce negó que se necesite una reforma para su iniciativa, sino un proyecto de ley.

“Francis, no dudo de que seas buen candidato, pero eres pésimo constitucionalista”, dijo.

En el segundo bloque vinculado al transporte en Lima, Allison retomó la discusión con Bruce.

“Un ingeniero discutiendo derecho con un abogado, bueno, un economista. (En la Municipalidad de Magdalena) tampoco usamos pistolas eléctricas que fue un show mediático”, afirmó.

Bruce utilizó los últimos minutos de cierre para hablar del presupuesto ejecutado en Magdalena bajo la gestión de Allison: “Preocúpese en su 68.3% de ejecución”.

Daniel Urresti arremetió contra Rafael López Aliaga. (Fotos: Hugo Pérez/GEC)

FIJACIÓN

Por su parte, Daniel Urresti arremetió contra Rafael López Aliaga (RLA).

“Todos los días los medios reportan muertos en Lima a manos de la delincuencia. Esa es una responsabilidad directa del señor RLA y esperaba decírselo hoy día cara a cara, pero se sigue corriendo del debate”, reclamó.

Agregó que a RLA nunca le interesó la seguridad, sino que utilizó a Lima como trampolín para llegar a la Presidencia.

Tras explicar lo que hará para combatir la inseguridad, aseguró que “él si tiene propuestas, no como RLA que va a poner a Carlos Álvarez a contestar llamadas”.