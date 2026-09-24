La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Sullana, recibió 1,292 paquetes electorales que serán utilizados durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, previstas para el próximo 4 de octubre.

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El envío llegó a la sede de la ODPE Sullana, bajo estrictas medidas de seguridad. El traslado estuvo a cargo de un comisionado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con resguardo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y monitoreo satelital durante todo el recorrido.

A su ingreso al almacén electoral, la jefa de la ODPE Sullana, Gladis Collazos Visalot, junto con representantes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Sullana, Ministerio Público y Contraloría, verificó las condiciones en que fue recibido el envío y comprobó la integridad de los precintos de seguridad del vehículo. Luego, los paquetes fueron ingresados al almacén para su custodia.

Entre los elementos recibidos se encuentran cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, cartillas de instrucción para miembros de mesa, señalética para los locales, láminas de protección de resultados, útiles de escritorio, cajas de reserva, ánforas y cabinas de votación, entre otros implementos necesarios para el desarrollo de la jornada electoral.

Como parte de las actividades previas a los comicios, la ODPE Sullana iniciará, días antes del 4 de octubre, el traslado del material electoral hacia los locales de votación de las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, de acuerdo con la programación establecida.

En esta circunscripción electoral se instalarán 1,665 mesas de sufragio en 179 locales de votación, ubicados en 24 distritos y 25 centros poblados, para atender a 487 641 electores hábiles.