Alfredo Zegarra Tejada, candidato al Gobierno Regional de Arequipa por el movimiento regional Fuerza Arequipeña, plantea una reingeniería del sistema de salud, mayor inversión en infraestructura hospitalaria, descentralización de los servicios y una articulación más directa con la empresa privada. Propone impulsar las carreteras y retomar la defensa de Majes Siguas II.

Usted señaló que la salud será una de sus prioridades. ¿Cuál es su diagnóstico? En salud estamos a punto de entrar a cuidados intensivos. Si no fuera por el personal médico, asistencial y de salud, hace mucho tiempo estaríamos realmente en cuidados intensivos. Ellos mantienen el equilibrio frente a la desatención de los hospitales y del primer nivel de atención. Los puestos y centros de salud están desabastecidos, no tienen personal, algunos locales se están cayendo a pedazos y carecen de equipamiento. El médico muchas veces solo tiene su estetoscopio.

¿Qué plantea para mejorar el primer nivel de atención? Hay que cambiar radicalmente el concepto de salud en Arequipa. La primera regla es equipar los centros de salud y determinar el personal que necesitan. Deben contar con laboratorio, rayos X y ecografía, que son elementos básicos para que el médico pueda realizar un diagnóstico acertado y determinar el tratamiento o si se requiere trasladar al paciente a un establecimiento especializado. También debemos implementar programas de prevención de cáncer, enfermedades dermatológicas y gastrointestinales.

¿Qué propone para los hospitales que están pendientes de terminar, como el Maritza Campos? Hay que asumir los activos y pasivos y poner en funcionamiento el próximo año el hospital Maritza Campos. También hay que terminar el hospital de Camaná y otros establecimientos que llevan años esperando. No entiendo cómo se puede permitir que un hospital demore 14 o 15 años en construirse. Para que funcionen no basta con tener infraestructura: necesitamos un programa de recursos humanos y debemos recalificar los hospitales.

¿Qué plantea para los servicios especializados que no están disponibles en Arequipa? Sueño con un Instituto del Corazón. ¿Por qué el norte tiene institutos especializados y el sur no? Necesitamos realizar bypass coronarios y atender a pacientes que hoy tienen que viajar a Lima. También debemos crear una unidad de trasplantes, inicialmente para córnea y médula ósea, y posteriormente evaluar el trasplante renal. Asimismo, necesitamos una unidad oftalmológica que permita prevenir la ceguera. Hay pacientes que podrían recibir tratamiento, pero por falta de atención terminan perdiendo la visión.

Otro problema es la anemia. ¿Qué diagnóstico tiene sobre este tema? Es el colmo. Hace aproximadamente ocho años teníamos alrededor de 27% de anemia y ahora estamos llegando al 45%. Tenemos que darle importancia a los problemas básicos. Salud y educación son fundamentales para el desarrollo de una región.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la educación? Hay que apostar por la educación. Singapur salió adelante porque invirtió en educar a su gente. En Arequipa, alrededor del 30% de los jóvenes no estudian secundaria, especialmente en las zonas altas, porque no tienen facilidades, tienen que trabajar o no cuentan con recursos para comprar útiles. Tenemos que generar las condiciones para que esos jóvenes puedan estudiar.

¿Las carreteras también pueden impulsar el turismo? Tenemos circuitos turísticos alrededor del cañón del Colca, pero faltan vías. Está paralizada la vía Vizcachani-Chivay y también necesitamos impulsar la vía Ayo-Andamayo para llegar a la laguna de Mamacocha, el valle y los volcanes de Andagua. Si no llevamos conectividad, esas poblaciones no tienen futuro.

Arequipa es una región minera. ¿Cómo plantea articular al sector privado con el Gobierno Regional? Matarani recibe minerales de aproximadamente ocho empresas mineras del sur y tenemos una vía hacia Mollendo que es muy angosta. Hay que sentarse con las empresas y decirles: ustedes utilizan esta vía, ayúdennos a mejorarla. Podemos hacer una carretera de cuatro carriles hacia Matarani para evitar accidentes y reducir los tiempos de traslado. Eso es articular. El gobernador tiene que ser un líder y conversar con la empresa privada.

¿Qué haría con Majes Siguas II si llega al Gobierno Regional? Majes Siguas II tiene que volver a Arequipa. Hay que conversar con el Ejecutivo y dejar claro que el proyecto es de Arequipa. El Gobierno Regional debe participar en la defensa del proyecto frente al arbitraje internacional y contar con profesionales que conozcan el tema. No podemos perder un proyecto de 38 mil hectáreas.