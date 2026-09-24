El candidato a la Municipalidad de Huancayo por Batalla Perú, Rony Vejarano Pérez, afirmó que desarrolla una campaña austera, basada en propuestas y contacto directo con la población, y cuestionó las campañas que, según señaló, priorizan grandes movilizaciones y demostraciones de fuerza antes que explicar cómo se gobernará.

Para el candidato, una campaña no se construye comprando voluntades ni aplausos, sino escuchando a la población, recorriendo los barrios y comprendiendo a fondo sus necesidades.

Vejarano también cuestionó que algunos vuelvan a postular por tercera o incluso cuarta vez, planteando que la ciudadanía debe preguntarse cómo se financian campañas millonarias y qué compromisos pueden generarse detrás de ellas.