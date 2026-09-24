El laboratorio de criminalística de la Policía debió estar listo hace dos años para combatir el crimen científicamente; sin embargo, el edificio ubicado en el distrito de Yanahuara se deteriora progresivamente por la presencia de hongos, la humedad, fisuras y tuberías oxidadas en la infraestructura inconclusa que no puede ser utilizada y su conservación está seriamente comprometida.

Los hongos cubren parte de los techos, las baldosas del cielo raso están rotas y las fisuras atraviesan algunos muros. Así es como luce parte del edificio, cuya construcción permanece paralizada desde mayo de 2024. Este panorama fue documentado por el Órgano de Control Institucional del Ministerio del Interior en el Informe de Control N.° 021-2026-OCI/0282-SCC, tras una inspección realizada el 9 de setiembre.

El quinto piso es uno de los ambientes más afectados. En los techos de los pasillos es donde se encontró humedad y presencia de hongos, mientras que en la sala de usos múltiples se observaron daños en las baldosas del falso cielo raso. En la biblioteca, estas piezas presentan manchas de humedad y roturas que dejan expuestas las instalaciones ubicadas sobre ellas.

En ese mismo nivel, los inspectores detectaron fisuras en un muro cercano a la campana extractora de gases tóxicos del Laboratorio de Ingeniería Forense. Las fotografías incorporadas al informe muestran tanto las aberturas en la pared como el deterioro de los techos y sus acabados.

Los problemas también alcanzan al primer piso. En la parte posterior del inmueble, frente a los estacionamientos, se identificaron humedad y depósitos de sales en los muros del cerco. Además, existen tuberías expuestas cerca de la estación del grupo electrógeno y fisuras en una pared próxima a la zona destinada a los balones de gas.

En la azotea, la comisión encontró tuberías metálicas oxidadas y presencia de sales en elementos de concreto de la escalera de salida. Según el órgano de control, estos daños y la exposición a condiciones ambientales como la lluvia y la humedad generan el riesgo de acortar la vida útil del edificio y obligar al Estado a gastar más en mantenimiento, reparaciones o reposiciones.

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO PARALIZADA

La obra arrastra una prolongada demora que el ministerio del Interior no puede resolver. Su ejecución comenzó el 18 de diciembre de 2021, a cargo de la empresa Multiobras S. A. Contratistas Generales, con un contrato de 31,75 millones de soles y un plazo de 540 días calendario, para terminar la obra en junio de 2023.

Sin embargo, el Ministerio del Interior comunicó la resolución total del contrato el 10 de mayo de 2024, alegando incumplimientos relacionados con el equipamiento especializado. Desde entonces, el proyecto permanece inconcluso.

De acuerdo con los registros revisados por Contraloría, el avance físico de la inversión es de 41,13%. Por componentes, la infraestructura registra un avance de 68,12%, mientras que el equipamiento apenas alcanza el 15,41 %.

A la demora se suma el incremento del costo total del proyecto. El informe consigna que pasó de aproximadamente 40 millones de soles en marzo de 2025 a más de 59 millones en abril de 2026. Esta última cifra comprende infraestructura, equipamiento y otros conceptos, como supervisión, expediente técnico y gestión del proyecto.

Las advertencias sobre el estado del inmueble tampoco son recientes. El documento recoge seis situaciones adversas de informes anteriores que permanecen sin corregir, cuatro corresponden a 2024 y dos a 2025.

Estas incluyen deficiencias en la estructura, seguridad, accesibilidad para personas con discapacidad e instalaciones eléctricas, además de humedad y fisuras en el cerco perimétrico y el almacén general.

En las respuestas recogidas por el órgano de control, dependencias del Ministerio del Interior señalaron que diversas reparaciones serían incorporadas al expediente técnico del saldo de obra. Sin embargo, la evaluación concluyó que las medidas comunicadas no habían permitido corregir los problemas dentro de los plazos establecidos.

OBSERVACIONES

Para terminar el proyecto, el Gobierno Regional de Arequipa y el Ministerio del Interior suscribieron un convenio el 18 de diciembre de 2025. El acuerdo contempla que la gestión regional financie y ejecute los trabajos pendientes mediante Obras por Impuestos, mientras que la Policía asuma posteriormente su operación y mantenimiento.

No obstante, el informe también recoge observaciones a la documentación preparada para ese proceso, entre ellas la falta de un cronograma completo, información insuficiente sobre los trabajos ejecutados y pendientes, así como diferencias entre los montos considerados para la inversión.