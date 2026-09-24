La Asociación Cultural de Artes Musicales y Escénicas Coppelius debutará en la producción de ópera con una nueva puesta de “Così fan tutte”, de Wolfgang Amadeus Mozart, que llegará en noviembre al Teatro Principal Manuel A. Segura, en el Centro Histórico de Lima.

La propuesta trasladará la acción original a un balneario limeño de la década de 1960, con una puesta en escena inspirada en la vida de playa de aquella época. Ticketmaster confirma este concepto escénico y la participación de un elenco nacional e internacional.

Una ópera de Mozart trasladada a la Lima de los años 60

“Così fan tutte”, con música de Mozart y libreto de Lorenzo Da Ponte, gira en torno a un experimento sobre fidelidad, deseo y relaciones de pareja.

La historia sigue a las hermanas Fiordiligi y Dorabella y a sus prometidos, Ferrando y Guglielmo. Don Alfonso cuestiona la fidelidad de ambas y propone una prueba: los jóvenes fingirán partir y regresarán disfrazados para cortejar a la prometida del otro.

La nueva producción mantendrá esa estructura argumental, pero la trasladará a un contexto local inspirado en los balnearios limeños de los años sesenta.

Lorenzo Tazzieri asumirá la dirección musical

La dirección musical estará a cargo del maestro italiano Lorenzo Tazzieri, quien en 2026 también participó en producciones de “L’Elisir d’Amore” y “Turandot” presentadas en Lima.

La dirección escénica será compartida por José Antonio A. Rodríguez Garrido y Josefina Brivio. El diseño escenográfico estará a cargo de Kevin Huancachoque, mientras que Dania Granda asumirá el vestuario.

También participarán el Coro Nacional del Perú, dirigido por Javier Sunico según la ficha de Ticketmaster, y la Orquesta Coppelius, bajo la batuta de Tazzieri.

Quiénes integran el elenco de “Così fan tutte”

La producción contará con jóvenes intérpretes nacionales e internacionales del canto lírico.

El reparto está conformado por:

Blerta Zhegu , como Fiordiligi.

, como Fiordiligi. Daria Semenova , como Dorabella.

, como Dorabella. Patricio Sabaté , como Don Alfonso.

, como Don Alfonso. Alejandro Sánchez , como Guglielmo.

, como Guglielmo. Aleksey Kursanov , como Ferrando.

, como Ferrando. Elizabeth Guerrero, como Despina.

La participación de este elenco también aparece confirmada en la ficha oficial de venta de Ticketmaster.

Coppelius se estrena en la producción de ópera

La temporada marca el debut operístico de la Asociación Cultural de Artes Musicales y Escénicas Coppelius.

La organización había ingresado previamente a la producción teatral con una temporada de “El alcalde de Zalamea”, de Pedro Calderón de la Barca.

“Così fan tutte” forma además parte de la oferta lírica programada en los teatros municipales de Lima durante 2026, temporada que ha incluido títulos como “La púrpura de la rosa”, “Atahualpa”, “L’Elisir d’Amore” y otras producciones.

Fechas y entradas para “Così fan tutte” en Lima

Andina y El Peruano informan que las funciones están programadas para el viernes 13 de noviembre a las 8:00 p.m., domingo 15 a las 6:00 p.m. y martes 17 a las 8:00 p.m., en el Teatro Principal Manuel A. Segura.

Las entradas ya se encuentran disponibles mediante Ticketmaster Perú, que identifica a la Asociación Cultural de Artes Musicales y Escénicas Coppelius como organizadora del evento.

El Teatro Segura está ubicado en Jirón Huancavelica 265, Cercado de Lima.