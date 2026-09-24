en el distrito de Los Aquijes, (Ica), expresaron su preocupación por la acumulación de aguas servidas que estaría afectando sectores

Contaminación en la zona

El problema se habría originado por un desperfecto en una cámara de rebombeo, ocasionando el desborde y la presencia de aguas residuales en la zona.

Hasta el lugar llegó la diputada Lila Prado, quien constató la acumulación de aguas servidas y las condiciones que vienen generando mal olor entre las familias del sector.

Los moradores solicitaron la intervención inmediata de la autoridad municipal para atender el desperfecto y evitar que la situación continúe afectando la salubridad y calidad de vida de la población.

Los vecinos esperan una solución pronta al problema y pidieron que se realicen los trabajos necesarios para restablecer el funcionamiento de la infraestructura y evitar nuevas acumulaciones de aguas residuales.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS