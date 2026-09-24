Vecinos del centro poblado de Yaurilla, en el distrito de Los Aquijes, (Ica), expresaron su preocupación por la acumulación de aguas servidas que estaría afectando sectores cercanos a sus viviendas.

Contaminación en la zona

El problema se habría originado por un desperfecto en una cámara de rebombeo, ocasionando el desborde y la presencia de aguas residuales en la zona.

Hasta el lugar llegó la diputada Lila Prado, quien constató la acumulación de aguas servidas y las condiciones que vienen generando mal olor entre las familias del sector.

Los moradores solicitaron la intervención inmediata de la autoridad municipal para atender el desperfecto y evitar que la situación continúe afectando la salubridad y calidad de vida de la población.

Los vecinos esperan una solución pronta al problema y pidieron que se realicen los trabajos necesarios para restablecer el funcionamiento de la infraestructura y evitar nuevas acumulaciones de aguas residuales.

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