Pobladores de distintos caseríos del distrito de San Juan Bautista, en la provincia de Ica, denunciaron un nuevo caso de contaminación ambiental tras el vertimiento de aguas servidas hacia canales de regadío utilizados para actividades agrícolas en diversos sectores de la jurisdicción.

Contaminación ambiental

Según señalaron los vecinos, esta problemática se viene registrando de manera reiterativa en zonas como Camino de Reyes, Longar, El Carmen y El Olivo, sin que hasta el momento se adopten medidas definitivas para evitar la contaminación.

El hecho más reciente habría ocurrido en el sector Camino de Reyes, a la altura de la bodega Levano, donde trabajadores municipales fueron captados realizando el bombeo de aguas residuales desde un buzón hacia un canal natural de regadío.

De acuerdo con los denunciantes, en un video grabado por vecinos de la zona se observa cómo las aguas del desagüe eran expulsadas mediante una motobomba eléctrica y una manguera de gran tamaño directamente hacia el canal, generando fuertes olores fétidos y preocupación entre los agricultores.

Los pobladores advirtieron que el vertimiento de desagüe podría representar un grave riesgo para la salud pública y el medio ambiente, debido a que estos canales son utilizados para el riego de cultivos agrícolas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO