Familias del programa de vivienda Keiko Sofía, ubicado en la urbanización San Joaquín, en la provincia de Ica, denunciaron una situación crítica de contaminación debido a constantes colapsos del sistema de desagüe que afectan directamente a varias viviendas.

Aguas servidas

Un grupo de vecinas llegó hasta las instalaciones de la EPS Emapica para presentar su reclamo, señalando que el problema no es reciente y se ha intensificado en las últimas semanas.

Según los testimonios, entre seis y siete viviendas resultan afectadas por el rebose de aguas residuales, que discurren por las calles e incluso ingresan a los inmuebles.

“Tenemos el atoro del desagüe desde hace cuatro años, pero este último mes ocurre todos los días. El agua pestilente colapsa y entra a nuestras casas, malogra los artefactos. Tengo un negocio y no puedo abrir por los olores fétidos”, relató una de las vecinas afectadas.

Los residentes aseguran que, pese a los reiterados reclamos, la respuesta ha sido insuficiente. Indican que personal técnico acude ocasionalmente, pero no soluciona el problema de fondo. “Abren el buzón, lo ven vacío y se van. Pero cuando sueltan el agua entre las tres de la tarde y las nueve de la noche, vuelve el atoro”, señalaron.

Otra vecina explicó que la situación se agrava por la ubicación de las viviendas en una zona en pendiente, lo que facilita el ingreso de aguas servidas. “No se puede ni almorzar por los olores nauseabundos. Antes mi casa era de adobe y las paredes se cayeron porque el desagüe inundó todo. Aun así, pagamos nuestros recibos como zona urbana”, manifestó.

Además del impacto en la infraestructura de las viviendas, los pobladores advierten sobre riesgos para la salud, especialmente en niños y adultos mayores que conviven con la exposición constante a aguas contaminadas.

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