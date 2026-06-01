La ciudad de Tarapoto se encuentra conmocionada por el fallecimiento de Rosmary Paima Fasanando, una madre de familia de 26 años que perdió la vida luego de permanecer nueve días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital II-2 de Tarapoto.

Según informaron sus familiares, la joven ingresó al establecimiento de salud con complicaciones severas derivadas de un cuadro de dengue grave, enfermedad que continúa generando preocupación entre la población debido al incremento de casos reportados en diversos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada por sus allegados, Rosmary presentó hemorragias y otros síntomas de gravedad que obligaron a una atención médica especializada.

Fue internada en UCI por complicaciones del dengue

Tras los exámenes realizados por el personal médico, se confirmó el diagnóstico de dengue grave. Debido al rápido deterioro de su estado de salud, la paciente fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció inconsciente y bajo monitoreo permanente.

Pese a los esfuerzos desplegados por el equipo médico del Hospital II-2 de Tarapoto, la joven no logró superar las complicaciones ocasionadas por la enfermedad y falleció la noche del sábado.

Durante los días de hospitalización, familiares, amigos y ciudadanos realizaron diversas actividades para recaudar apoyo económico y acompañar a la familia durante el proceso de recuperación.

Solidaridad con la familia

Entre las instituciones que brindaron respaldo se encuentra la Asociación de Damas Manos Unidas, que se sumó a las acciones de apoyo dirigidas a la paciente y sus familiares.

Tras confirmarse el fallecimiento, los parientes de Rosmary Paima solicitaron ayuda para afrontar los gastos funerarios y conseguir un espacio en un cementerio donde puedan darle cristiana sepultura.

Preocupación por más casos de dengue en la zona

La muerte de la joven madre ha causado profundo pesar entre los vecinos de la parte alta del barrio Las Lomas de San Pedro, sector donde residía junto a su familia.

Rosmary Paima deja tres hijos menores de edad, situación que ha generado numerosas muestras de solidaridad entre los habitantes de la zona.

Asimismo, vecinos del sector manifestaron su preocupación ante la presencia de otras personas con síntomas compatibles con dengue, lo que ha incrementado la alarma por la posible propagación de la enfermedad en la comunidad.

Las autoridades de salud continúan exhortando a la población a eliminar criaderos del mosquito transmisor y acudir oportunamente a los establecimientos de salud ante la aparición de síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolor de cabeza o sangrado.