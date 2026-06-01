Marco Vinelli, coordinador del plan de gobierno de Fuerza Popular, afirmó que la organización política impulsará medidas firmes para enfrentar la delincuencia en el país. En ese contexto, sostuvo que las acciones estarán orientadas a reforzar la seguridad ciudadana y la presencia del Estado.

Durante una entrevista para Agencia Andina, indicó que el objetivo es responder al incremento de hechos delictivos en distintas zonas del país. Vinelli señaló que el plan contempla la intervención de la Policía Nacional junto con las Fuerzas Armadas en áreas consideradas de alta criminalidad. Esta estrategia busca reforzar el control del orden interno en los sectores más afectados por la inseguridad.

El representante de Fuerza Popular explicó que estas acciones se aplicarían desde el inicio de una eventual gestión. En esa línea, indicó que la presencia del Estado sería reforzada mediante operativos en puntos críticos.

“En zonas criticas entrará la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas y combatir la criminalidad, no nos va a temblar la mano para combatirla porque queremos paz en el país”, planteó.

El dirigente agregó que la estrategia incluye un mayor despliegue policial en las calles. Según señaló, la finalidad es fortalecer la capacidad de respuesta frente a la delincuencia.

El plan de Fuerza Popular plantea como eje central el fortalecimiento de la presencia del Estado en distintas zonas del país. Esto incluye el aumento del patrullaje policial en áreas urbanas con mayores niveles de incidencia delictiva y acciones coordinadas entre instituciones para enfrentar la inseguridad.

Mientras que en materia educativa, la propuesta contempla la ampliación de becas como Beca 18, la inclusión de carreras técnicas y cambios en la currícula escolar con énfasis en educación cívica, deporte e inglés. El vocero del plan señaló que estas medidas buscan responder a la demanda de formación y al mismo tiempo contribuir a mejorar la seguridad y el desarrollo del país.

“Vamos a cambiar la currícula porque debe regresar la educación cívica, el deporte y que exista el inglés, se fortalecerán también los institutos tecnológicos porque hay una gran demanda de carreras técnicas de acuerdo a la potencialidad de cada región”, precisó.