Un colapso de desagüe en la avenida Prolongación Grau, en la provincia de Ica, viene generando acumulación de aguas servidas en plena vía pública, situación que ha encendido la alarma entre los vecinos por el riesgo sanitario que representa.

Contaminación en la zona

De acuerdo con las familias de la zona, las aguas residuales forman lagunillas que discurren por la pista y veredas, acompañadas de olores intensos y persistentes. La presencia constante de aguas servidas ha convertido el área en un foco de contaminación ambiental, afectando a familias, comerciantes y transeúntes.

Algunos vecinos señalaron que ya se han presentado molestias como náuseas y dolores de cabeza, especialmente en niños y adultos mayores, considerados población vulnerable frente a posibles infecciones.

Ante la falta de atención inmediata, los propios residentes optaron por utilizar escobas para intentar desviar el agua empozada y reducir su acumulación en determinados tramos de la calle.

Los afectados exigen la intervención urgente de las autoridades competentes y una solución técnica definitiva que permita restablecer el sistema de alcantarillado.

