Vecinos de la Residencial La Angostura, en la provincia de Ica, volvieron a enfrentar problemas de saneamiento tras el colapso de un desagüe, que provocó la acumulación de aguas residuales en varias calles del sector.

Contaminación en la zona

Familias de la zona denunciaron que se formaron lagunas de aguas servidas y que los olores fétidos dificultan la vida cotidiana, generando preocupación por riesgos sanitarios y la posible proliferación de enfermedades.

Se señala que esta no es la primera vez que ocurre un incidente similar, y que a pesar de los reportes realizados, el problema persiste, dejando en evidencia la falta de soluciones efectivas para garantizar un servicio de saneamiento adecuado.

Los vecinos exigen una intervención inmediata, así como un plan de mantenimiento y prevención que evite que estos colapsos se repitan y afecten la salud pública en el sector.

