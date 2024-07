La situación es angustiante y desesperante en la residencial La Angostura en la provincia de Ica, toda vez que el sistema de desagüe ha colapsado hace varios días afectando a cientos de familias y poniéndolas en riesgo de epidemias y enfermedades producto del agua empozada.

Realidad en la zona

Las aguas servidas han inundado toda la zona y producto de ello el desagüe está saliendo por los servicios higiénicos y duchas de las viviendas de la zona. “Los olores son nauseabundos y hasta atentatorio para las criaturas y personas de la tercera edad”, alertaron vecinos de La Angostura.

Tras ello, los residentes realizaron una reunión para solucionar esta problemática del sistema de alcantarillado en la zona, que continúa desbordándose, ya que carece de un adecuado desfogue en un colector. En ese sentido, buscan trabajar en un proyecto para la renovación del sistema de agua y desagüe en el lugar.

“Sigue el problema de que no hay a donde evacuar el desagüe, eso no puede continuar, aquí en la residencial hay una serie de servicios y evacuar el desagüe a una red existente tiene que hacerse ya. No podemos seguir evacuando al Guayabo porque es contaminación ambiental. También hay la necesidad de cambiar todas las redes y que se trabajará a mediano plazo”, dijeron los vecinos.

Pidieron a la autoridad edil que se apliqué el principio de autoridad y se acorte los plazos ante la emergencia sanitaria, ya que los proceso tomarían hasta 2 años, asimismo mostraron su rechazo a quienes sindican como responsables de los constantes desbordes de las aguas pestilentes.

Frente a ello, en la última sesión de concejo municipal, la regidora de Ica, Celia Ágreda de Raffo, pidió la modificatoria del Acuerdo de Concejo N° 068-2024-MPI, que ratifica la declaratoria de emergencia en la residencial.

“Lamentablemente no se está solucionando este problema que nos está afectando a todos los moradores de la residencial, en aras de medidas urgentes para atender la emergencia, solicito que se modifique el artículo 2 del acuerdo 068-2024, en el sentido que diga, “asumir de forma inmediata el proceso de integración de dichos servicios entre la Municipalidad Provincial de Ica y la EPS Emapica S. A., disponiendo la ejecución de todas las medidas que sean necesarias para resolver la emergencia sanitaria, preservando la salud de la población afectada y la protección del medioambiente”, pidió la concejal.

Señaló que la Asociación de Residentes de La Angostura (Arla) solo ha entregado la llave de unos pozos, pero continúa administrando el servicio de agua, además se siguen dando los permisos a masivos eventos en la zona, que hacen que las aguas servidas se incrementen, y pidió la modificatoria del artículo 4 y que diga, “El concejo provincial de Ica promoverá un convenio interinstitucional con Emapica y el Gobierno Regional de Ica, cuya finalidad será realizar los estudios y el diseño del proyecto, así como gestionar el financiamiento de las obras de renovación del sistema de agua potable y alcantarillado de la Residencial La Angostura”, agregó en su pedido. Se obtuvo 8 votos a favor y ambas solicitudes fueron aprobadas.

