Un grave colapso de desagüe mantuvo en emergencia a la urbanización San Joaquín, en la provincia de Ica, donde una calle quedó inundada por el desagüe colapsado, exponiendo a decenas de familias a riesgos sanitarios, contaminación ambiental y fuertes olores nauseabundos.

Contaminación en la zona

Vecinos denunciaron que las aguas servidas, mezcladas con heces, formaron verdaderos ríos en la vía pública, impidiendo el tránsito normal y afectando la vida cotidiana del sector.

Uno de los más perjudicados es un pequeño emprendedor que administra un restaurante de menús en San Joaquín. Con visible preocupación, señaló que la situación ha ahuyentado por completo a sus clientes. “Nadie quiere entrar a comer entre olores nauseabundos y aguas servidas. Este colapso nos está matando como emprendedores”, manifestó.

Hasta el cierre de este informe, Emapica informó que concluyó con las labores de atención y desinfección en la zona afectada de la urbanización San Joaquín. Según el comunicado, desde tempranas horas de la mañana personal técnico de la EPS, con apoyo de maquinaria hidrojet, realizó la succión de las aguas anegadas en las calles afectadas por el colapso de las redes de alcantarillado.

La empresa señaló que, tras desatorar los buzones y colectores, se procedió a la desinfección del área comprometida. Asimismo, invocó a la población a reportar oportunamente emergencias operacionales como atoros, fugas de agua, desabastecimiento o buzones sin tapa a su central telefónica.

