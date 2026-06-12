El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que algunos distritos de la zona este de Lima podrían registrar temperaturas de hasta 29°C durante el invierno de este año, debido a la presencia del Fenómeno de El Niño Costero.

Según la entidad, el calentamiento anómalo del mar frente al litoral norte y centro del país ha generado condiciones térmicas por encima de lo habitua l en la capital y otras ciudades costeras.

La directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, Grinia Ávalos, explicó que Lima presenta actualmente temperaturas entre 5°C y 7°C por encima de los valores normales, situación que podría mantenerse e incluso intensificarse durante la temporada invernal. No descartó que distritos como La Molina vuelvan a alcanzar máximas de 28°C o 29°C en los próximos meses.

La especialista indicó que el Fenómeno de El Niño Costero, actualmente de intensidad moderada, podría prolongarse hasta el verano de 2027, con sus mayores efectos previstos entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Asimismo, advirtió que el incremento de la temperatura del mar favorecería lluvias más frecuentes e intensas en la costa norte y central, elevando el riesgo de inundaciones y activación de quebradas.

Aunque la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) estima un impacto moderado, Senamhi alertó que la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte continúa aumentando progresivamente.