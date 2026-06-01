La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia estuvo marcada por cuestionamientos luego de que el presidente Gustavo Petro pusiera en duda los resultados preliminares difundidos tras el cierre de las urnas. El mandatario señaló que no reconoce el preconteo y solicitó esperar la etapa de escrutinio oficial para validar la información.

De acuerdo con los datos iniciales, el candidato Abelardo de la Espriella alcanzó el primer lugar con el 43,7 por ciento de los votos. En segundo lugar se ubicó el senador Iván Cepeda con el 40,9 por ciento, por lo que ambos pasarían a disputar la segunda vuelta presidencial.

#EleccionesColombia estos son los resultados parciales, con el 99,92% de mesas escrutadas:

🗳️ Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria): 43,73%

🗳️ Iván Cepeda Castro (Movimiento Político Pacto Histórico): 40,91%

🗳️ Paloma Valencia Laserna (Partido Centro Democrático):… pic.twitter.com/BUwAYDEBwe — Infobae América (@infobaeamerica) May 31, 2026





¿Qué dijo Petro?

A través de sus redes sociales, Gustavo Petro cuestionó el sistema utilizado para procesar los resultados iniciales. En su pronunciamiento también afirmó que el conteo rápido no tiene carácter vinculante dentro del proceso electoral.

El jefe de Estado sostuvo que el sistema de preconteo no constituye el resultado definitivo de la elección. Además, señaló presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento del software electoral y a la actualización del padrón de votantes.

El sistema electoral colombiano contempla una fase posterior al conteo preliminar denominada escrutinio. Este procedimiento inicia después de la jornada electoral y está a cargo de instancias integradas por jueces, notarios y funcionarios públicos.

Durante esta etapa se revisan los resultados mesa por mesa para establecer el cómputo final. Este proceso es el que tiene validez legal para la proclamación oficial de los resultados de la elección.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026





Reacciones de los candidatos

El candidato Iván Cepeda también expresó observaciones sobre los resultados preliminares difundidos por las autoridades electorales. Su posición incluyó el pedido de revisión de algunas mesas para verificar posibles inconsistencias en los registros.

En su pronunciamiento, Cepeda sostuvo que existen diferencias que deben ser evaluadas antes de definir una posición final sobre los resultados. Su solicitud se centró en la revisión técnica del proceso antes de la proclamación oficial.

Por su parte, Abelardo de la Espriella rechazó los cuestionamientos realizados al sistema electoral. El candidato defendió la legitimidad de los resultados preliminares y pidió respetar el desarrollo del proceso democrático.

Los resultados preliminares han configurado un escenario de segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor votación. Este nuevo proceso electoral definirá al próximo presidente de Colombia.

Mientras tanto, las autoridades electorales continúan con las etapas de verificación correspondientes. La proclamación oficial dependerá del cierre del escrutinio y la validación final de los resultados.