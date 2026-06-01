A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 1 de junio en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy lunes 1 de junio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 19.98 soles en el grifo Milagritos en la av. Salaverry, en Socabaya; a 20.49 soles en el grifo Corzo, en San Martín de Socabaya; a 19.90 soles en el grifo Salaverry de Socabaya.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 1 de junio en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 20.75 soles en el grifo Milagritos en la av. Salaverry, en Socabaya; a 21.99 soles en el grifo Corzo, en San Martín de Socabaya; a 21.20 soles en grifo Salaverry de Socabaya.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 1 de junio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 21.39 soles en el grifo Milagritos en la av. Salaverry, en Socabaya; a 20.29 soles en el grifo Corzo, en San Martín de Socabaya; a 21.99 soles en el grifo Salaverry de Socabaya.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 1 de junio en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 7.97 soles en el grifo Milagritos en la av. Salaverry, en Socabaya; a 7.80 soles en el grifo J&P Asociados SRL, cerca al cementerio Apacheta.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy lunes 1 de junio?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 53.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche, y a 54.00 soles en Chaski Gas de la av. La Paz, Cercado, según Facilito.