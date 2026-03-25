A casi 30 minutos del centro de la ciudad, el sistema de desagüe en el caserío Cantoral, en el distrito de Santiago, en la provincia de Ica, viene afectando a varias familias que denuncian la presencia constante de aguas servidas en las calles.

Contaminación en la zona

La situación, que ya lleva varias semanas, ha generado profundo malestar entre los vecinos. Los aniegos se extienden por diferentes puntos de la zona, incluso invadiendo terrenos aledaños.

Según los testimonios de los pobladores, el problema no es reciente y se ha agravado con el paso de los días sin recibir solución. “Ya va a ser un mes y nos dijeron que iban a venir a echar cal, pero no han venido”, relató una vecina afectada.

En la zona, al menos seis viviendas de la manzana D, se encuentran directamente afectadas por el colapso del desagüe, aunque el problema se extiende a más sectores cercanos. Los vecinos señalaron que la contaminación también alcanza accesos principales como la entrada del Huarango y zonas próximas a una capilla. Las aguas residuales discurren libremente por las calles, generando malos olores y condiciones insalubres.

Los pobladores advierten que el olor fétido es persistente durante todo el día, intensificándose en áreas cercanas a las chacras. “No dejo salir a mi niño porque puede ir hacia esa zona y pisar esas aguas”, comentó una madre de familia, evidenciando el temor por la exposición de los menores. Los vecinos temen la aparición de enfermedades.

A esta problemática se suma la presencia de roedores en la zona, lo que ha incrementado el temor por posibles casos de leptospirosis. Al tratarse de una zona de campiña, los habitantes señalan que la proliferación de estos animales es constante. La combinación de aguas servidas y roedores genera un escenario de alto riesgo sanitario. Por ello, solicitan la intervención urgente de las autoridades de salud para evitar un brote.

Asimismo, algunos vecinos reportaron fallas en el servicio eléctrico durante las noches, lo que agrava la situación en medio de estas condiciones. Indicaron que los cortes se registran de manera intermitente a partir de las 7 u 8 de la noche. La falta de iluminación incrementa la sensación de inseguridad entre los pobladores.

Finalmente, los vecinos de Cantoral reiteraron su pedido a las autoridades del distrito de Santiago para que atiendan de manera inmediata esta emergencia. Exigen trabajos de limpieza, desinfección y reparación del sistema de desagüe colapsado. También solicitaron la presencia de brigadas de salud para evaluar posibles riesgos sanitarios.

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