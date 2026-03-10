Vecinos del sector Los Espinos, en la provincia de Ica, denunciaron el colapso del sistema de desagüe en la zona, situación que se mantiene desde hace varios días y que viene generando fuertes olores y preocupación entre las familias del lugar.

Olores insoportables

Los pobladores indicaron que el problema se origina en un buzón que habría quedado obstruido tras trabajos de pistas y veredas realizados anteriormente. Según explicaron, la caída de tierra y piedras habría provocado el atoro del sistema, lo que ocasiona que el desagüe se desborde constantemente pese a las intervenciones temporales.

De acuerdo con los residentes, personal de la empresa EPS Emapica acudió en algunas ocasiones para realizar labores de rebombeo; sin embargo, señalaron que estas acciones solo brindan soluciones momentáneas, ya que horas después las aguas servidas vuelven a empozarse en la zona afectada.

Ante esta situación, los vecinos expresaron su malestar y pidieron una intervención urgente por parte de la empresa responsable del servicio de agua y alcantarillado, advirtiendo que, de no atenderse el problema, podrían realizar medidas de protesta.

Asimismo, alertaron que el desborde de desagües representa un riesgo sanitario para niños, adultos mayores y las familias que viven cerca del lugar.

