La noche del último viernes, un voraz incendio redujo a cenizas una rústica vivienda ubicada en el sector Tierra Prometida, en el asentamiento humano Pedro Carlos Ramos Loayza, dejando a una familia sin hogar.

Hogar calcinado

De acuerdo con el testimonio de los afectados, el fuego comenzó cuando la familia se encontraba cenando. En cuestión de minutos las llamas se extendieron por el interior del inmueble, obligando a los adultos a evacuar rápidamente a los ocho niños que se encontraban dentro. Aunque todos lograron ponerse a salvo, la familia perdió absolutamente todas sus pertenencias, incluyendo ropa, camas, utensilios y útiles escolares.

Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos, quienes lograron controlar el incendio tras varios minutos de trabajo. Durante la emergencia, dos personas fueron trasladadas para recibir atención médica: una mujer gestante y un joven con problemas cardíacos que resultaron afectados por la inhalación de humo y el fuerte impacto de la situación.

Vecinos del sector hicieron un llamado urgente a las autoridades de la Municipalidad de Ica y a Defensa Civil para que brinden ayuda inmediata a la familia afectada, ya que ocho menores de edad y cuatro adultos se han quedado sin un lugar donde pasar la noche. Asimismo, solicitaron el apoyo solidario de la población con ropa, víveres y cualquier tipo de ayuda para que la familia pueda afrontar esta difícil situación.

