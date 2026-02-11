Un voraz incendio afectó la tarde de ayer una vivienda ubicada en la calle Chiclayo N° 138, en la provincia de Ica, movilizando a personal de serenazgo municipal y bomberos, según reportó la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de la Municipalidad Provincial de Ica.

Hogar calcinado

El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:25 p. m., cuando agentes de serenazgo realizaban un patrullaje preventivo en la zona y fueron alertados por vecinos sobre la presencia de fuego en la vivienda. Ante la situación, los agentes procedieron a aislar el área y solicitaron apoyo adicional tanto de la Compañía de Bomberos N° 22 como de otros efectivos de serenazgo para controlar la emergencia.

Con autorización de la propietaria de la vivienda, Sandra Ríos Peña, el personal de serenazgo ingresó al inmueble acompañado por los ocupantes y vecinos, utilizando agua en baldes y extintores para contener las llamas. Tras la intervención inmediata, lograron controlar el incendio y evitar que se propagara a las casas vecinas. Posteriormente, los bomberos aseguraron que el fuego quedara totalmente extinguido.

La vivienda, construida en material noble y adobe, estaba habitada por cinco integrantes de la familia Ríos-Melgar, incluido dos menores de 13 y 12 años. Según el informe del Módulo de Operaciones COEL-Ica, el incendio provocó la pérdida total de dos habitaciones donde dormían cuatro de los integrantes de la familia, afectando principalmente bienes materiales.

VIDEO RECOMENDADO